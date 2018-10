Schon bald erscheint Soul Calibur 6 für PS4, Xbox One und PC. Zum am 16. Oktober erscheinden Kampfspiel hat Bandai Namco nun eine Dokumentation veröffentlicht, die uns die 20jährige Geschichte des Spiels zeigt. In „Swords and Souls: The Rise of Soulcalibur könnt ihr nochmals nachverfolgen, was in dieser langen Zeit rund um Soul Calibur passiert ist. Neue Charaktere, Waffen und Kampfstile bereichern den sechsten Teil natürlich nochmal.