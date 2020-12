X-Mas Movie-Special #21: Buddy – Der Weihnachtself

Liebe Leser, es ist kaum zu glauben: obwohl das Jahr 2020 einigen von uns viel abverlangt hat – Stichwort (und Wort des Jahres): Corona-Pandemie – ist es schon beinahe vorbei. Wir haben Dezember…folglich die schönste Zeit des Jahres: Weihnachten.

Und anders als in den vielen Jahren, die seit der vermeintlichen Geburt Christi vergangen sind, ist dieses Jahr alles anders: Wochenenden, Disco- und Kneipenabende und Besuche bei Freunden haben sich ja – auch hier wieder: Danke, Corona – größenteils erledigt; selbst der weihnachtliche Einkauf – habt ihr auch schon alle Geschenke besorgt? – wird einem massivst erschwert; also was tun mit dieser vielen freien Zeit?

Klar, wer den Titel unseres Magazins als Basis nennt, würde jetzt sicher sagen

Lasset die Spiele beginnen und werfen wir die Xbox, die PlayStation, die Switch oder den PC an!

Es mag aber auch noch die Filmfraktion geben, und für die haben wir für die besinnliche Weihnachtszeit ein kleines Lese- und Empfehlungsspecial vorbereitet: 24 Filme, die man sich zur Weihnachtszeit anschauen kann!

Natürlich haben diese mehr oder weniger mit Weihnachten zu tun oder spielen zur Weihnachtszeit.

Achtung, eine kleine Vorwarnung: dieser Artikel könnte Spoiler des Filmes enthalten…wenn ihr also nicht gespoilert werden wollt, dann lest höchstens bis zum Fazit und nicht weiter…sagt am Ende nicht, wir haben euch nicht gewarnt 🙂

Nachdem wir gestern den coolsten Motherf***er der Welt dabei zugesehen haben, wie er der bezaubernden Geena Davis dabei hilft, ihr Gedächtnis wieder zu erlangen, gibt es heute tatsächlich mal wieder einen kindgerechten Weihnachtsfilm. Vorhang auf für Will Ferrell in Buddy – Der Weihnachtself

Handlung

Dieser urkomische Weihnachtsfilm erzählt die Geschichte von Buddy, der als Baby als blinder Passagier im Geschenksack des Nikolaus an den Nordpol gelangt. Er wächst dort bei den Elfen auf und lernt alles was man wissen muss, um den Geist der Weihnacht zu verbreiten. Doch bald begreift Buddy, dass er kein Elf ist und reist auf der Suche nach seiner Familie nach New York. Das Leben in der großen Stadt um die Vorweihnachtszeit ist für Buddy neu und furchtbar aufregend, und er gerät in viele komische Situationen…

Quelle: amazon.de

Fazit

Ein Film mit Comedian Will Ferrell, dem für seine Rolle des Sonny Corleone in Der Pate (1972) für den Oscar nominierten James Caan und Oscarpreisträgerin Mary Steenburgen (bekannt als Clara in der Hitkomödie Zurück in die Zukunft III aus dem Jahre 1990)? Gedreht von Regisseur Jon Favreau (u.a. Iron Man aus dem Jahre 2008 und Darsteller des Happy Hogan im MCU)? Das kann doch nur ein absoluter Hit werden, oder?

Der Film gehört mittlerweile tatsächlich zu den Weihnachtsklassikern, wurde zu Erscheinen bei den Kritikern aber nicht nur wohlwollend aufgenommen. Witzig ist der Film stellenweise, aber wenn man Ferrell kennt, dann erwartet man eigentlich zotige Witze; vielleicht einen Ferrell, der mit einem Motorrad durch eine Wand kracht oder dass er nackt rumläuft…nichts.

Außer eine Szene, in der Jovie (Zooey Deschanel, u.a. Per Anhalter durch die Galaxis [2005]) singend unter der Dusche steht, während der kindliche Buddy draußen auf dem Waschbecken sitzt und ihr zuhört: nichts.

Hart an der Grenze

Der Humor des Films ist absolut kindgerecht und für diese wohl der größte Spaß. Erwachsenen Zuschauern empfehlen wir, dass sie vor dem Betrachten des Films am besten ein paar Gläschen Glühwein trinken; dann wird der Film für diese auch erträglicher.

Weil viele Gags zünden nicht sofort. Einziger Lichtblick ist ein kleiner Cameo von Peter Dinklage; die Witze beziehen sich hier natürlich auf seine Körpergröße.

Zur Synchronisation muss man sagen: ganz gut gemacht, aber Ferrell’s deutsche Stimme geht in diesem Film überhaupt nicht. Daher die Empfehlung: wenn möglich, O-Ton.

Ist das ein Weihnachtsfilm?

Es geht um einen Menschen, der vom Weihnachtsmann in seinem Sack mitgenommen und anschließend von Elfen aufgezogen wurde. Santa Claus ist auch zu sehen, also ja, der Film ist definitiv weihnachtlich.

