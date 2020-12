Eigentlich war The Falcon and the Winter Soldier im Frühjahr 2020 mit dem Start von Disney+ geplant. Nachdem jedoch Änderungen kurz vor Kinostart an dem Film Black Widow vorgenommen wurde, verschob sich ebenfalls die Serie, da im Marvel Cinematic Universe alles zusammen gehört und eine gigantische Geschichte erzählt. Leider kam zusätzlich noch Corona ins Spiel, weswegen Disney Black Widow und die Serie WandaVision auf das nächste Jahr verschiebt. Somit sehen wir das Dreamteam vom Cap erst im März 2021.

Erste Eindrücke vom Trailer und was uns erwartet

Viel ist zu der Serie noch nicht bekannt, außer das wir mit Baron Zemo leicht die Geschichte erahnen können. Klar ist, dass der Falke in die Fußstapfen des Caps treten muss, der ihm den Schild nach The Avengers Endgame hinterlassen hat. Dabei wird er von Rogers besten Freund Bucky Barnes (Winter Solider) unterstützt.

Nach dem Marvel Prinzip kämpfen Helden gegen Schurken mit denselben Eigenschaften und/oder Fähigkeiten. Es wäre auch unmöglich, wenn Hawkeye gegen ein Magneto kämpfen müsste. Da die beiden Soldaten und Waffenexperten sind, werden sie es mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Gruppe von Terroristen zu tun haben.

> Unser Beitrag dazu aus dem Frühjahr.

Neben Baron Zemo (Daniel Brühl) ist auch Agent 13 Sharon Carter (Emily VanCamp) in der Disney+ Serie zu sehen.

Hier ist der aufregende Trailer zu Falcon and the Winter Soldier.