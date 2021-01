Das Simulcast Winter 2021 Programm bekommt auf Anime on Demand neben drei laufenden Serien die neuen Staffeln von Dr. STONE, That Time I Got Reincarnated as a Slime, The Quintessential Quintuplets und World Witches Take Off!. Letztere ist die neue Serie aus dem Strike Witches-Universum.

Simulcast Winter 2021 im Überblick

Dr. STONE – Season 2: Stone Wars

Die gesamte Menschheit wird eines Tages wie aus dem Nichts versteinert. 3700 Jahre später erwacht der geniale Senku aus seinem bröckeligen Gefängnis und hat nur ein Ziel: Die Zivilisation mithilfe der Wissenschaft wiederaufzubauen! In Staffel 2 eskaliert der Konflikt zwischen Senkus Verbündeten und dem mächtigen Heer von Tsukasa, der alle Wissenschaft für immer aus der Welt verbannen will. Wer wird den Krieg zwischen Militär und Wissenschaft gewinnen?

Die neue Staffel entsteht erneut bei TMS Entertainment unter Regie von Shinya Iino. Anime on Demand zeigt sowohl die OmU-Fassung wie auch den deutsch synchronisierten Express-Dub.

That Time I Got Reincarnated as a Slime – Season 2

Satoru Mikami wird eines Tages auf offener Straße niedergestochen, doch als er die Augen wieder öffnet, findet er sich plötzlich in einer anderen Welt wieder – und das in Form eines Schleims! Von nun an muss er sein Bestes geben, die Völker dieser Fantasy-Welt zu vereinen. In der zweiten Staffel treffen Rimuru und seine neu gegründete Nation auf noch stärkere Gegner – Zeit für ein neues PowerUp!

Die Isekai-Serie von den Machern von Comet Lucifer basiert auf einer Light Novel, die aktuell bei Altraverse erscheint. Staffel 2 erscheint in zwei Cours, die nach Covid-19-bedingter Verschiebung jetzt für das erste und dritte Quartal 2021 angesetzt sind.

The Quintessential Quintuplets 2

Futaro Uesugi stammt aus eher ärmlichen Verhältnissen, weshalb er sich überschwänglich freut, als er eines Tages ein Jobangebot als Tutor erhält. Doch nicht nur soll er sich um seine eigenen Klassenkameradinnen kümmern: Darüber hinaus sind diese auch noch Fünflinge, hassen das Lernen und kassieren eine schlechte Note nach der anderen. Wird er es schaffen, das Vertrauen der Schwestern zu erlangen und sie erfolgreich vors Lehrbuch zu setzen?

Die Manga-Adaption (deutsche Vorlage bei Egmont Manga) von Tezuka Productions und Regisseur Satoshi Kuwabara (Black Jack) geht im Januar in die zweite Staffel. Das Startdatum auf AoD folgt noch.

World Witches Take Off!

World Witches Take Off! ist der neuste Anime rund um die Kampfflugzeug-Mädchen aus Strike Witches und eine Fortsetzung zum Comedy-Spinoff Strike Witches „501st Joint Fighter Wing Take Off!” aus dem Jahr 2019. Diesmal bekommen die Strike Witches aber auch noch Unterstützungen von den Kameradinnen aus dem 502. Geschwader der Brave Witches.

Anime on Demand zeigte erst in der letzten Season die aktuellste Serie aus dem Franchise Strike Witches: Road to Berlin. World Witches Take Off! startet am Dienstag, der 12. Januar, um 17:50 auf Anime on Demand.

Weiter im AoD Programm:

ONE PIECE – 20. Staffel: Wano-Land

Ruffys Abenteuer im Land der Samurai gehen auf Anime on Demand immer sonntags um 17 Uhr weiter. Am 10. Januar folgt Episode 957.

Yashahime: Princess Half-Demon

Die Fortsetzung zur Kultserie InuYasha läuft auf Anime on Demand immer samstags um 11 Uhr.

DRAGON QUEST: Dais Abenteuer

Neue Folgen zur Videospiel-Adaption zeigt Anime on Demand immer samstags um 12 Uhr.

Quelle: Anime on Demand PM