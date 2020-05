Astra Lost in Space demnächst im Handel

Astra Lost in Space, das 12-teilige Sci-Fi-Abentuerdrama, ist bald als Limited Edition im Handel erhältlich. Veröffentlicht wird die Anime-Adaption der preisgekrönten Manga-Vorlage von Kenta Shinohara durch LEONINE Anime.

Astra Lost in Space Story

Astra Lost in Space spielt im Jahr 2063. Die Menschheit hat den Weltraum erobert und interplanetare Feriencamps sind schon ganz normal. Neun Schüler der Caird- Oberschule unternehmen einen Ausflug zum Planeten McPa. Etwas Unfassbares passiert jedoch kurz nach ihrer Ankunft. Eine mysteriöse Kugel teleportiert die Jugendlichen ins Weltall hinaus. Sie finden sich 5012 Lichtjahre von ihrer Heimat entfernt wieder. Gerade so gelingt es ihnen, sich in ein verlassenes Raumschiff zu retten, das in ihrer Nähe durchs All treibt. Doch um damit nach Hause zurückzukehren, müssen sie sich ihre knappen Ressourcen gut einteilen. Außerdem müssen sie einer genauen Route folgen, die sie auf fremde Planeten mit tödlichen Gefahren führt. Nur wenn sie als Team bedingungslos zusammenhalten, werden sie diese Herausforderungen gemeinsam überstehen können.

Hintergrund

Astra Lost in Space basiert auf dem Manga Kanata no Astra des Sket Dance-Autors Kenta Shinohara. Dieser erschien in Japan von 2016 bis 2017 und wurde 2019 mit der begehrten Manga Taisho-Auszeichnung prämiert. Für sein spannend erzähltes Weltraum/Drama ließ sich Shintohara-san von Jules Vernes Abenteuerroman Zwei Jahre Ferien inspirieren. Dessen Handlung verlegte er in ein futuristisches Setting. Der in fünf Bänden abgeschlossene Manga startet hierzulande im Juni bei Egmont Manga.

Die zwölf Episoden umfassende Anime-Adaption aus dem Jahr 2019 wurde vom renommierten Anime-Studio Lerche produziert. Das Studio begeistert seit vielen Jahren mit Serien wie Danganronpa und Assassination Classroom Kritiker wie Fans gleichermaßen. Die künstlerische Gesamtleitung für Astra Lost in Space übernahm Regisseur Masaomi Ando (Toilet-bound Hanako-kun), welcher die fesselnde Story nach einem Drehbuch des Sci-Fi erfahrenen Screenwriters Norimitsu Kaiho (Gunslinger Stratos: The Animation) für den Bildschirm adaptierte. Dass die Serie auch visuell überzeugt, ist zum einen der Charakter-Designerin und leitenden Animations-Regisseurin Keiko Kurosawa (Scum’s Wish) zu verdanken, zum anderen den stimmungsvollen Weltraumkulissen und exotischen Planeten Designs, die Artdirector Masatoshi Kai (Goblin Slayer) kongenial von Kenta Shinoharas Manga-Seiten ins animierte Format übertrug.

Die Serie verbindet imposante Weltraum-Action, faszinierende fremde Welten, einen spannungsvollen Verschwörung-Thriller-Plot und scharf konturierte Charaktere zu einem mitreißenden Space-Adventure. Fans von Animes à la Mobile Suit Gundam oder Sci-Fi-Serien wie dem Netflix-Hit Lost in Space sollten sich diese interstellare Odyssee auf keinen Fall entgehen lassen!

Release des Animes

LEONINE Anime veröffentlicht alle zwölf Folgen von Astra Lost in Space auf zwei DVD- und -Blu-ray-Volumes verteilt. Volume 1 mit den ersten sechs Episoden ist ab dem 24. Juli 2020 als Limited Edition im Handel erhältlich. Dazu gehören O-Card und ein Special Booklet mit Hintergrundinformationen zur Serie. Die Veröffentlichung von Volume 2 mit den abschließenden Episoden ist zum 21. August 2020 geplant. Die deutsche Synchronisation wird im Studio Neue Tonfilm München produziert, das unter anderem für die Lokalisierungen der Serie Death Parade verantwortlich zeichnet. Der top besetzte deutsche Cast wartet mit vielen erfahrenen Sprecherinnen und Sprechern auf. Unter ihnen Marcia von Rebay (Erica Brown in Violet Evergarden) und Tobias Kern (Shinta Takagi in Your Name. – Gestern, heute und für immer) in den Rollen der Hauptfiguren Aries Spring und Kanata Hoshijima.

Verfügbarkeit: 24. Juli 2020

Publisher: LEONINE Anime

Format: DVD/Blu-ray

FSK: Ab 16 Jahren

Laufzeit: ca. 149 Min. / ca. 166 Min.

Sprachen: Deutsch, Japanisch

Untertitel: Deutsch

Extras: O-Card, Special Booklet (24 Seiten)

Vorschau der DVD und Blu-ray Volume 1 Limited Edition.

