Zum achten Mal bieten die KAZÉ wieder ein monatliches Anime-Highlight in deutschen und den österreichischen Kinos. Bis Juni 2021 stehen bislang die ersten sieben Termine fest. Neben neuen Filmen aus bekannten Marken wie, My Hero Academia, Detektiv Conan und Lupin III, sind auch zwei aktuelle Original-Filme, wie Black Fox, Seven Days War sowie einen wahrlich zeitlosen Klassiker „Millennium Actress“ geplant. Dieser war bereits für das Frühjahr 2020 in frischer 4K-Restauration angesetzt. Durch die Pandemie und Lockdown wurde der Termin um ein Jahr verschoben, damit er die Wirkung auf der großen Leinwand erzielt, die er verdient hat.