Game Pass Oktober 2026 – Die finale Fantasie

Neue Spiele mit dem Xbox Game Pass Oktober 2026 stehen bereits vor der Tür. Eine vollständige Liste seht ihr hier bei uns. Für alle Vorteile und DLCs ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass Oktober 2026

Ab sofort:

Sandustry (Game Preview) (PC)

Jetzt auch mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt auch mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Dodo Duckie (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

26. Oktober:

Scramble Knights Online (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass – direkt zum Release mit XBOX Game Pass verfügbar

27. Oktober:

The Séance of Blake Manor (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

29. Oktober:

Final Fantasy VII Remake Intergrade (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Plants vs. Zombies: Replanted (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Terrible Lizards (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass – direkt zum Release mit XBOX Game Pass verfügbar

DLCs und Updates

The Elder Scrolls Online: Saison-2-Update „Echoes of Skyrim“ – Ab sofort

Kehrt in die Heimat der Nord im westlichen Skyrim zurück, stellt euch ganz allein zwei gefährlichen Solo-Dungeons, freut euch auf lang ersehnte Gameplay-Verbesserungen und schaltet monströse neue Belohnungen frei, mit der kostenlosen und der Premium-Version des „Tamriel Tome“ der zweiten Season, die bis zum 27. Januar erhältlich ist!

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

The Finals: Welcome Pack – Ab sofort

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass

Holt euch das Welcome Pack mit 500 Multibucks, einem XP-Bonus-Boost von 25 Prozent und dem „Pretty Hostile“-Set, das einen Waffen-Skin, ein Emote, ein Spray und ein Outfit enthält.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass Holt euch das Welcome Pack mit 500 Multibucks, einem XP-Bonus-Boost von 25 Prozent und dem „Pretty Hostile“-Set, das einen Waffen-Skin, ein Emote, ein Spray und ein Outfit enthält. World of Tanks Modern Armor: XP Stock – Ab3. November

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass

Im Bundle enthalten: 20 Enhanced Repair Kits, 20 Enhanced Med Kits und 20 Automatic Fire Suppressors.



> Die Liste aus September.

Ankündigungstrailer zu Final Fantasy VII Remake Intergrade.