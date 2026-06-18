Spider-Man: Brand New Day – Zweiter offizieller Trailer

Sony Pictures und Marvel haben in der gestrigen Nacht einen zweiten Trailer zu Spider-Man: Brand New Day veröffentlicht. Auch diese zweieinhalb Minuten bieten neues und vor allem heftiges Bildmaterial. Der Kinostart ist der 30. Juli 2026.

Zweiter Trailer von Brand New Day

Im neuen Trailer erfahren wir, dass Peter (Tom Holland) mit seiner Spinnen DNA zu kämpfen hat und diese weiter mutiert, sodass er den Verstand verliert. Dabei schlägt er bei Bruce Banner (Mark Ruffalo) auf, um nach Rat zu fragen, welcher Kurse zu diesem Thema gibt. Seine Verwandlung ist jedoch nicht das einzige Problem.

Spider-Man bekommt es mit Scorpion (Michael Mando) zu tun, einem unsichtbaren Feind, einem außer Kontrolle Hulk, der Hand, seine ehemaligen Freunde (Jacob Batalon, Zendaya) und muss vor allem dafür sorgen, dass der Film familienfreundlich bleibt, indem er den Punisher in Zaum hält.

Bleibt zu hoffen, dass sich die größte Frage aufklärt, welche seit Shang-Chi im Raum steht. Warum wurde aus dem Smart Hulk wieder Bruce Banner und warum der Hulk unkontrollierbar sein soll, der es seit Avengers 1 nicht mehr war. In der Post-Credits Szene ist zudem zu sehen, dass Bruce am Arm verletzt ist. An selbigen an dem er das Gerät aus dem Trailer nun trägt.

> News zum ersten Trailer.

Zweiter offizieller Trailer zu Spider-Man: Brand New Day.