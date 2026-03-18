Spider-Man: Brand New Day – Erster offizieller Trailer

Marvel und Sony Pictures haben uns heute mit einem ersten offiziellen Trailer zu Spider-Man: Brand New Day beglückt. Mit zweieinhalb Minuten bietet dieser sogar allerhand Inhalt zum kommenden Film. Der Kinostart ist der 30. Juli 2026.

Der Brand New Day Trailer

Im Trailer ist zu sehen, dass Peter immer noch damit zu kämpfen hat, dass die Erinnerungen an ihn bei seinen Freunden Ned (Jacob Batalon) und MJ (Zendaya) ausgelöscht sind. Dennoch wagt er erste Annäherungsversuche als der „freundliche Nachbar“. In New York bricht nebenbei Chaos aus und selbst der Punisher (Jon Bernthal) ist mit von der Partie. Die Widersacher vermehren sich und auch unser Spidey scheint eine körperliche Entwicklung durchzumachen. Jedenfalls passiert etwas mit seiner DNA, weshalb er Rat bei Bruce Banner (Mark Ruffalo) sucht.

Während der Geschehnisse von No Way Home wünschte sich Spider-Man von dem großen Zauberer Doctor Strange, dass die Menschen ihn vergessen. Seine Identität war nämlich durch den Daily Bugle bekannt gegeben. Der erste Zauber ging nach hinten los. Der zweite verlangte dann das Opfer, dass sich niemand mehr an Peter Parker erinnern wird. Kinostart der Fortsetzung und des ersten Marvel Blockbusters für dieses Jahr ist der 30. Juli.

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Offizieller Trailer zu Spider-Man: Brand New Day.