Game Pass Mai 2026 Teil 2 – Ab nach Japan zum Horizon Festival!

Die zweite Hälfte mit dem Xbox Game Pass Mai 2026 läuft warm. Der Top-Titel dürfte weiterhin Forza Horizon 6 sein, welcher sein Horizon Festival diesmal im modernen Japan abhält. Für alle Titel sowie Vorteile benötigt ihr eine Ultimate Mitgliedschaft.
Xbox Game Pass Mai 2026
Ab sofort:
- Forza Horizon 6 (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ab 20. Mai:
- Dead Static Drive (Cloud, Konsole und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- Remnant II (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
Ab 21. Mai:
- Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ab 26. Mai:
- Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, and PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Ab 27. Mai:
- Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Ab 28. Mai:
- Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Diese Titel verlassen das Angebot am 31. Mai:
- Against the Storm (Cloud, Konsole und PC)
- Crypt Custodian (Cloud, Konsole und PC)
- Metaphor: ReFantazio (Cloud, Konsole und PC)
- Persona 4 Golden (Cloud, Konsole und PC)
- Spray Paint Simulator (Cloud, Konsole und PC)
Demnächst im Game Pass
- Final Fantasy VI (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Jurassic World Evolution 3 (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
DLCs und Updates
Keine neuen DLCs und Updates
Xbox Game Pass Ultimate Vorteile
- Microsoft Jewel (PC) – 26. Mai
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
Gönnt euch eine kurze Auszeit vom Alltag, um Edelsteine in Reihen anzuordnen, Bonus-Edelsteine zu sammeln und sie an beliebiger Stelle fallen zu lassen, um Power-Ups und explosive Kettenreaktionen auszulösen. Genießt die täglichen Herausforderungen, schließt Erfolge ab und jagt euren Highscore in diesem leicht zu spielenden, aber süchtig machenden Klassiker.
> Noch mehr Titel aus diesem Monat.
Gameplay Teaser zu Forza Horizon 6.
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