Game Pass Mai 2026 – Startet die Motoren

Der Xbox Game Pass Mai 2026 ist da und bringt uns diesen Monat den neuen Open World Acrade Racer Forza Horizon 6. Diesmal ist Japan der Austragungsort für das Horizon Festival. Eine Ultimate Mitgliedschaft ist erforderlich, um von allen Vorteilen und Spielen zu profitieren.

Xbox Game Pass Mai 2026

Ab 06. Mai:

Ben 10 Power Trip (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Descenders Next (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Game Preview) (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; Teil von Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Teil von Game Pass Ultimate und PC Game Pass Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Ab 07. Mai:

Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 11. Mai:

Outbound (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 12. Mai:

Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Elite Dangerous (Cloud und Konsole)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

Ab 14. Mai:

DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Subnautica 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 19. Mai:

Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Mai:

Galacticare (Cloud, Konsole und PC)

Go Mecha Ball (Cloud, Konsole und PC)

Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Konsole und PC)

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Konsole und PC)

Planet of Lana (Cloud, Konsole und PC)

DLCs und Updates

Dead by Daylight Bloodbound Release Update (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – Jetzt verfügbar

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Dead by Daylight‘s Bloodbound Release Update bringt drei ikonische Franchises in The Fog: ein Darkest Dungeon RUIN Rift, ein 2v8-Spiel im Stil von Attack on Titan und die Rückkehr der Alien-Sammlung. Mit zahlreichen Outfits, freischaltbaren Belohnungen und der Rückkehr eines bei Fans beliebten Spielmodus bietet sich keine bessere Möglichkeit, Multiplayer-Horror zu erleben.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Dead by Daylight‘s Bloodbound Release Update bringt drei ikonische Franchises in The Fog: ein Darkest Dungeon RUIN Rift, ein 2v8-Spiel im Stil von Attack on Titan und die Rückkehr der Alien-Sammlung. Mit zahlreichen Outfits, freischaltbaren Belohnungen und der Rückkehr eines bei Fans beliebten Spielmodus bietet sich keine bessere Möglichkeit, Multiplayer-Horror zu erleben. Sea of Thieves: Last Ship Standing

Akt 3 von Sea of Thieves: Saison 19 führt ein neues regelmäßiges Event ein: riesige Schlachten im Sea of the Damned. Diesmal sind es die Sloop-Crews, die dem Ruf folgen können, indem sie über die „Hourglass of Fate“ abstimmen. In zukünftigen Runden von Last Ship Standing werden zudem auch andere Schiffe in den Wettbewerb einbezogen.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

World of Warships: Legends (Cloud, Konsole und PC) – Jetzt verfügbar

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

World of Warships: Legends ist ein kostenloser Online-Marine-Shooter mit rasanten Gefechten, leicht erlernbarem Gameplay und plattformübergreifendem Fortschritt zwischen Konsole, Mobilgeräten und PC. Der Sieg hängt von strategischem Spiel, kluger Positionierung und koordinierter Teamarbeit ab. Als Kapitän wählt ihr aus über 600 historisch inspirierten Kriegsschiffen. Darunter legendäre Einheiten des Zweiten Weltkriegs wie die Yamato, die USS Iowa oder die Bismarck und viele weitere.

> Die Liste aus April.

Gameplay Teaser zu Forza Horizon 6.