The Punisher: One Last Kill – Offizieller Trailer

Der Punisher ist zurück in One Last Kill und findet immer noch keine Ruhe. Es macht den Eindruck, als wäre er mitten im Chaos, welches parallel zu den Ereignissen von Daredevil stattfindet. Der Trailer ist untermalt mit gefühlvoller Musik und verrät nicht wirklich etwas über die Handlung.

The Punisher: One Last Kill

Auf Disney+ bekommt der Punisher (Jon Bernthal) ein „TV-Special“, in welchem er laut Aussage des Titels seinen letzten Abschuss tätigt. Als Wiederkehrer kommt sein Freund Curtis Hoyle (Jason R. Moore) zurück. Hier jedoch als eine Art Erinnerung oder Geist. Außerdem spielen einmal mehr Mütter und Kinder eine wichtige Rolle, die Frank um alles in der Welt vor bösen Menschen beschützt. Eine unerwartete Kraft soll in zurück in den Kampf ziehen, als er auf der Suche nach einem Sinn war jenseits von Rache. Wir dürfen uns immerhin auf die gewohnte Punisher Action freuen mit samt ihrem Waffeneinsatz, gelegtem Feuer und einem Frank Castle der sich die Lunge aus dem Hals schreit.

Start des Specials ist der 13. Mai auf Disney+.

> Der Punisher in Spider-Man: Brand New Day.

Offizieller Trailer zu The Punisher: One Last Kill.