Royal Grading Test – Über den neuen Player im Grading Geschäft

Uns erreichte kürzlich ein neuer Mitspieler im Grading Geschäft. Royal Grading ist ein neuer Service für Videospielbewertung in Deutschland. Dieser macht auch vieles anders und was das ist, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Royal Grading im Test

Royal Grading ist auf einer Version aufgebaut, welche durch die Leidenschaft für Videospiel-Sammlungen des Gründers selbst entstand. Nach einer Suche für den perfekten Schutz dieser Schätze und aus eigenen Bedarf heraus, wurden mit viel Liebe zum Detail im Jahr 2025 die allerersten Prototypen für ein neues, individuelles Case-Design kreiert. Das junge Unternehmen ist seit März 2026 nun offiziell mit einem eigenen Online-Shop am Start und macht ihr „königliches“ Konzept der breiten Grader Community zugänglich. Bei RG trifft echte Fan-Expertise auf höchste Präzision, um Games optisch ansprechend und absolut sicher für die Ewigkeit zu bewahren, so zumindest das Versprechen. Es ist erstaunlich, wie aus einem Start-up und einer persönlichen Leidenschaft heraus innovative Lösungen von Sammlern für Sammler entstehen können.

Bei dem Bestellprozess gibt es erste große Unterschiede zu anderen Diensten im Bewertungsbereich. Es gibt zwei aktuell zwei Preise. Die Standardbearbeitung von 30 Tagen für 69 Euro und die Expressbearbeitung von 14 Tagen für 89 Euro. Das ist eine Geschwindigkeit, die alle Grading-Dienste unabhängig von Videospiele, Comics oder Trading Cards in den Schatten stellt. Es stellt sich nur die Frage, ob die fixe Fertigstellung für den Betrag erhalten bleibt mit steigender Bekanntheit und Nachfrage. Außerdem können Kunden in einer Textbox noch Notizen hinterlassen. Vielleicht war ja Spiel XY in den Händen von Jack Black etc. Um die Bestellung abzuschließen, fehlen nur noch Bilder von dem einzusendenden Produkt. Zuletzt ist noch eine Registrierung auf der Seite erforderlich, um den Auftrag zu finalisieren.

Community Interaktion und neue Möglichkeiten

Interaktives Community-Grading mit Qualitätsfokus

Sammler selbst können in die Rolle des Bewerters (Graders) schlüpfen. Das Bewerten von Spielen belohnt die Community Aktion mit Credits, welche sich gegen kostenlose Gradings eintauschen lassen. Die Qualitätssicherung bleibt streng und die letzte Entscheidung fällt immer noch das Expertenteam von RG. Fehlerhafte Bewertungen werden abgelehnt. So kann mit der Community Teilnahme und als unterstützendes Referent ein verlässliches und faires Ergebnis erzeugt werden.

Individuelle Ästhetik durch personalisierbare Wachssiegel

Das Start-up weiß, das für Sammler nicht nur Schutz, sondern auch die Optik eine große Rolle spielt. Deshalb ermöglicht Royal Grading, die Farbe des klassischen Wachssiegels auf dem Case individuell zu wählen. Das führt dazu, dass sich die Siegel am Cover oder Verpackung farblich passend abstimmen lassen. So auch zu sehen am PS4 Spiel mit blauem Siegel im Beitragsbild.

Smarte Verifizierung per NFC-Technologie

Sogar technologisch setzt das junge Unternehmen auf zeitgemäße Lösungen. Jedes Case verfügt auf der Rückseite über einen integrierten NFC-Chip. Einmal kurz das Smartphone dagegen halten und schon kommt ihr auf die Zertifikatsseite von Royal Grading. Echtheit und sämtliche relevanten Informationen können dort transparent und manipulationssicher eingesehen werden. Dazu zählt auch, dass die Disk meines eingesendeten Spieles bedauerlicherweise, trotz eingeschweißt, lose ist.

Prozess und Verarbeitung bei Royal Grading

Nachdem ihr eure Angaben zum Videospiel getätigt habt und die erforderlichen Bilder hochgeladen, müsst ihr euch auf der Seite registrieren. Auf diesem Wege kommt ihr zum Zahlungsprozess und erhaltet die Bestellnummer. Es empfiehlt sich, wie bei jedem Grading Service diese auf das Paket zu schreiben und auf einem Zettel mit Anschrift im Paket zu hinterlassen. Auf diese Weise kann wirklich nichts schiefgehen und eure Einsendung zugeordnet werden.

Knapp einer Woche nach dem Versenden bekam ich bereits die Nachricht, dass das Spiel seine Bewertung bekommen hat und sich das Paket auf dem Weg zu mir befindet. Dank der Mail und dem Verify-Code konnte ich vorab einen Blick auf das Ergebnis mit den Bildern werfen. Die Lieferung erreichte mich ebenfalls in den kommenden zwei Tagen darauf. Hier könnt ihr ein paar Bilder begutachten. Das Case ist sicher verpackt in Luftpolsterfolie und Schaumstoff-Flips. Außerdem ist es noch mal extra ummantelt in einer großen Hülle.

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Das Case besteht aus Acryl und ist unglaublich transparent und klar. Gehalten wird das Spiel von drei Halterungen innerhalb des Gehäuses. Zwar verrutscht es nicht zur Seite, jedoch ist noch ein wenig Platz vorne und hinten, weswegen das Spiel kippt beim Halten, wenn es nicht gerade im Regal steht. Dafür hat das Case einen festen Stand, um es im Regal oder Vitrine zu präsentieren. Dann wäre da noch der Banner mit der Infobox. Hier steht groß der Titel des Videospiels. Darunter Publisher, Plattform, Erscheinungsjahr und PAL oder NTSC Wiedergabe.

Über dem Spieletitel ist zu erfahren, ob es sich um ein noch ungeöffnetes (Sealed) oder geöffnetes Produkt handelt. Vollständige geöffnete Produkte werden üblicherweise CIB (Complete in Box) genannt. Die Bewertung findet über Buchstaben statt, nicht wie üblich über Zahlen 1-100 oder 9.5. Das Wachssiegel, welches individuell verläuft, macht es zu etwas Besonderem. Der Banner auf der Rückseite befindet sich nicht innerhalb der Box, sondern ist außen angeklebt. An der Stelle mache ich mir jedoch Sorgen, dass diese sich löst.

Auf der Homepage von RG ist es möglich, das Game unter die Lupe zu nehmen. Hier steht die Bewertung für die Box, die Folie, bei geöffneten Titeln auch der Zustand von Disc und Handbuch. Zuletzt gibt es noch eine Notiz zur eingesendeten Ware. Meine CD ist nicht fest in der Halterung durch einen Produktionsfehler vom Werk. Die gelbe Infobox weist darauf hin, dass die CD lose ist. Die Seite zu den Grading Details könnte noch ein wenig ausgeschmückt werden. Für die Zukunft würde ich mir wünschen genauere Angaben zur Beurteilung zu erfahren, wie beispielsweise entdeckte Risse in der Folie oder Beschädigungen am Plastik. Zumindest dann, wenn es bei Sealed Produkten Punktabzug gibt. Das hat zwar auch nicht jeder in diesem Bereich, aber wertet den Dienst unglaublich auf.

> Videospiele und Actionfiguren unter einem Dach.

Fazit

Am Anfang war ich noch ein wenig skeptisch. Es ist kein üblicher schwarz-weißer Banner mit einer Zahl. Als ich es zum ersten Mal in einer Vorschau sah, hatte ich noch gemischte Gefühle. Jetzt muss ich jedoch sagen, wenn man das Wachssiegel sieht mit der ausgewählten Farbe, macht das ganz schön was her. Der Royal Grading Banner listet alle wichtigen Fakten zum Spiel auf, die auch für Sammler wichtig sind, wie Publisher, Plattform und Erscheinungsjahr. Das Case hat ebenfalls die abgerundeten Kanten auf der Front und passt super zu den anderen Schächtelchen in meiner Sammlung. Besonders hervorzuheben ist die schnelle Bearbeitung des Auftrags und die Community Einbindung, dessen Mitwirken Royal Grading mit Credits belohnt. Ich bin begeistert von der Idee und versuche mich demnächst auch als Grader auf der Homepage. Ich drücke gerne die Daumen, dass sich RG auf dem Markt etabliert und sich einen Namen unter den Sammlern macht.