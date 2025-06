Toygrade Test – Deutscher Grader für Spielwaren und Videogames

Ich hatte schon fast alles. Videogames, Comics und Sammelkarten. Jetzt fehlt nur noch ein Spielwaren-Grading. Dazu habe ich Toygrade angesprochen und getestet. Ein deutsches Grading Team, welches sich auf Spielwaren, wie Sammelfiguren und unter dem Namen European VideoGame Grading auf Videospiele spezialisiert hat.

Toygrade im Test

Wie bereits einmal berichtet, gehören zu den ältesten Handhabungen seine Schätze zu versiegeln Signierte Sportartikel oder Sammelkarten berühmter Sportler. Ab den 80ern zeigte sich jedoch auch eine Sammelleidenschaft für Actionfiguren oder ganze Sets von Masters of the Universe, Teenage Mutant Ninja Turtles (so und nicht anders!) und Star Wars. Euch dürfte der ein oder andere verrückte Fund bekannt sein, durch Shows wie Pawn Stars und Storage Wars. Hier finden sich regelmäßig Käufer, die gutes Geld zahlen für gut erhaltende und vollständige Action Figuren mit OVP (Originalverpackung).

Neben dem Schutz vor UV, Feuchtigkeit und andere Schäden, ist das offizielle Bewerten ein Gamechanger in der Sammler Community. Eine Rolle spielt natürlich auch das Vertrauen des Grading-Unternehmens, welches hinter der Zahl und dem Label steht. Toygrade kommt aus Deutschland und gehört zu den bekanntesten in der Spielwaren Welt. Gründer ist Gunther Mehlert, welcher sich auch gerne auf der Seite von TOYPLOSION zeigt und zu Besuch bei Chris Tainment. Aktuell ist der Bewertungsservice noch in den Nachwirkungen des Umzugs in 5x größere Räumlichkeiten als zuvor. Weswegen sich auch dieser Test seit seiner Anfrage etwas zog. Wenn wieder alles seinen gewohnten Lauf nimmt, soll sich künftig die Bearbeitungszeit um ein Drittel senken und alle Cases haben standardmäßig den UV-Schutz.

Der Auftrag

Vor eurer Einsendung muss zuerst der richtige Auftrag ausgewählt werden. Die Preise beginnen ab knapp 40 Euro für Einzelfiguren und gehen bei größeren Sets auch in die hunderter Bereiche. Jetzt sei zu erwähnen, dass dies eine normale Preispolitik ist, der mit anderen Services sowohl in Deutschland als auch international zu vergleichen ist. Schließlich steckt Bearbeitungszeit dahinter, der steigende Wert des Produkts und das maßgefertigte Acrylcase. Toygrade ist spezialisiert auf Master of the Universe, Star Wars, ThunderCats und einige mehr. Sollte das Wunschfranchise nicht unter den Aufträgen zu finden sein, wie in meinem Fall mit der Dragon Ball Figur, empfehle ich unter Kontakt lieb nachzufragen und die Maße durchzugeben.

Nach der Bestellung erscheint die Rechnung innerhalb eines Werktages per Mail. Die Zahlung kann via Banküberweisung mit Rechnungsnummer oder Paypal beglichen werden. Im Anschluss geht es an das Verpacken.

Ablauf des Verpackens

Wichtig bei der Einsendung der Figuren oder Videospiele ist selbstverständlich die sichere Verpackung. Es empfiehlt sich hier auf Styropor und Luftpolsterfolie zurückzugreifen und zerknülltes Zeitungspapier. Spart auf jeden Fall nicht am falschen Ende, denn der Transport birgt Risiken mit sich. Ein Paketzusteller oder ein Mitarbeiter im Lager kann auch einmal einen schlechten Tag haben und etwas fallen lassen. Ein Beispiel für den Ablauf des Verpackens seht ihr auf den Bildern.

1 von 2

Jetzt, wo alles transportsicher befüllt ist, gehört noch ein Zettel mit der Rechnungsnummer und dem vollständigen Namen dazu. Damit können die Mitarbeiter vor Ort die Ware zum Auftrag zuordnen. Am besten schreibt ihr die Nummer zusätzlich seitlich ans Paket. Nach dem Verkleben des Kartons folgt der Sendungszettel. Viele Zeitschriftenhändler bieten einen Paketshop Service. Auf den Sendungszettel, welchen ihr vor Ort erhaltet, gehört gut leserlich die Anschrift von Toygrade. Nun steht dem Versenden nichts mehr im Weg. Preislich dürfte die Versendung je nach Gewicht auch gerade einmal 7 Euro kosten (OVP).

Prozess und Verarbeitung bei Toygrade

DISCLAIMER* Bereits im Frühling bin ich in Kontakt getreten mit Toygrade. Dort wurde mir zugetragen, dass die Jungs vom Spielzeug Grade mitten im Umzug stecken und zusätzlich der Homepage einen neuen Anstrich spendierten, weswegen es zu Verzögerung kommt. Ehrlicherweise gibt es auch im Videospiel und Comic Grading Wartezeiten bis zu 6 Monate, wenn für eine schnellere Abwicklung oder Bevorzugung nicht extra gezahlt wird. TG verzichtet zumal darauf und wie oben erwähnt profitiert ihr nun durch die größeren Räume mit einem Drittel schnellerer Prüfungszeit. Aktuell wird noch auf eine bis zu 18* wöchige Rücklieferung hingewiesen. Kann aber auch abweichen je nach Komplexität der Einreichung und Umfang.

Dank des Premium Grades kamen alle Extras dazu, welche mit einem Aufpreis dazu gebucht werden können. Entstauben und entfernen von Kleberesten bietet das Cleaning Add-On. Detaillierte Fälschungssicherheit und Yellowed+ bietet das Grading Add-On. Zu guter Letzt bietet die Database den QR-Direct. Einen QR-Code der direkt in die Datenbank navigiert. Auf der Seite ist das Produkt mit Bild zu finden und das Label mit seiner Bewertung in der Beschreibung. Selbiges funktioniert auch bei den EVG Labels.

1 von 9

Zu loben ist die Stabilität in der die original verpackte Freeza Figur sitzt und der einzelne Darth Vader, der mit dem Laserschwert zusätzliche Halterungen im Case hat. Beim Schütteln ist nur ein minimales Klackern zu hören. Aus Erfahrung kann ich bestätigen, dass ein wenig Luft notwendig ist, da durch den Wärme- und Kältewechsel sich das Acryl auch ausdehnen kann. Wir sprechen aber von Mikrometern. Das Material hinterlässt übrigens unschöne Fingerabdrücke, da wir von Natur aus fettige Finger haben. Experten tragen Handschuhe, anderenfalls ist es unumgänglich die Cases mit einem feuchten Tuch hin und wieder zu reinigen. Als stabiler Stand dienen 4 gummierte kleine Füße. Ein definitiver Pluspunkt, da dies noch kein anderer Grader bot. Normalerweise sind die Gehäuse eher dünn und wiegen nicht viel, was dazu führt Angst zu haben, gegen den Schrank zu stoßen und sie umzuwerfen.

Das Videospiel Case ist extra mit einem Sticker von EVG gekennzeichnet. Die Cases kommen, wie auch von der Mutterfirma Toygrade vom gleichen Hersteller und haben deshalb ebenso den UV-Schutz und die abgerundeten Seiten. Wenn wir einen Blick von oben hineinwerfen, ist wie im Bild der Slideshow zu sehen, dass der Titel, wie in einem extra Schuber sitzt, was das optische Schweben des Videospiels verursacht. Das fand ich persönlich schon super, als ich zum ersten Mal durch ein Video auf Toygrade gestoßen bin.

1 von 2

Bewertung und Label

Das Label befindet sich im Gegensatz der gängigen Bewertung-Services an der Seite. Dadurch liegt das Hauptaugenmerk auf dem Spiel. Jedoch bietet es dieselben Informationen, welche sich Sammler beim Grading wünschen. Als da wären Produktname, Herstellungsort und Baujahr. Im Allgemeinen steht es jedem Dienst frei, seine Bewertungskriterien selbst zu bestimmen. Toygrade setzt auf AFE (Actionfigure Evidence). Dieser legt fest, worauf bei einer Figur zu achten ist. Angefangen vom Erscheinungsjahr bis zum Istzustand.

Neben dem QR-Code könnt ihr das auch wunderbar entnehmen. Figur, Card, Blister und Result. Zum Schluss folgt eine Gesamtwertung. Als Beispiel dient die Freeza Figur mit 87, 89 und 84 welche zum aufgerundeten Ergebnisschnitt von 85+ kommt und demnach eine 85 im Gesamten erhält. Der QR-Corde führt übrigens zu der Datenbank von Toygrade. In diesem lassen sich die Subgrades überprüfen und die Authentizität des Artikels. Weiter für die Transparenz von Toygrade spricht die Grading Scale. Eine Diashow verrät mit der Maus bei welchem Zustand welche Zahlen vergeben werden.

1 von 4

Bei der Star Wars Figur sieht es nicht anders aus. Nur die Unterkategorien haben sich geändert. Figur, Paint und VNYL. Zu letzterem kann ich nur leider nichts sagen, da es noch keinen Eintrag auf der Homepage dazu gibt. Bei Einzelfiguren wie diesem kann sogar eine zusätzliche Einschätzung zur gelben Verfärbung gebucht werden. Es trägt den Namen Y Yellowed. Selbstverständlich gibt es noch zahlreiche Kategorien, die für ganze Charges entscheidend sind, aber bis ich die alle hier aufgezählt habe, verschafft euch am besten selbst einen Überblick. TG hat sich sehr viel Mühe mit ihrer Website gegeben.

Jede abgeschlossen bewertete Figur erhält ein Zertifikat zu ihrem Grading. Dort ist ein weiteres Mal die Information, die auch auf den Cases zu finden ist. Mit dem Abgleich kann natürlich auch die Echtheit bei Wiederverkauf bestätigt werden. Name, Jahr, Herkunftsland, Subgrades, Artikelnummer und rechtliche Hinweise auf einem Blick. Außerdem erhält das Zertifikat eine Prägung und schimmernde Schrift, die auf die Prüfung hinweist. Toygrade ist zudem der erste Grader, den ich kennenlernen durfte, der das macht. So eine Bestätigung in der Hand zu halten ist schon etwas Feines.

Fazit

Toygrade ist eine ideale Möglichkeit seine Schätze sicher zu verwahren und von Experten zusätzlich prüfen zu lassen. Für eine Sammlung und die passenden Räumlichkeiten werten die polierten Boxen die Raritäten noch einmal richtig auf. Vor allem schätze ich die Vielfertigkeit der Boxen, welche für sämtliche Produkte und Figuren mit Extras im Sortiment bereitstehen. Das ist ein uriger Aufwand, da jede Größe und Breite für die Halterungen innerhalb des Cases berücksichtigt werden muss.

Außerdem mag ich die abgerundeten Boxen. Dass das Produkt auch noch innerhalb des Cases auf einem Podest steht, macht die Plastikbox besonders. Im Vergleich zu anderen ist sie dicker und hat ein ordentliches Gewicht. Zudem ist sie mit dem Label ein echter Blickfang und Interessierte müssen genauer hinschauen, um die Bewertung und die Information an der Seite zu lesen. Es lohnt sich für Videospiele auch mal Toygrade (European VideoGame Grading) auszuprobieren. Abwechslung ist zudem nicht verkehrt, wenn sich EVG, Pixelgrading, UKG und Co. sich die Vitrine teilen.

Nur schade ist, dass bei der Darth Vader Figur ein Kratzer in der Innenseite vom Acryl ist. Auf einem der Bilder kann man dies auch sehen. Vielleicht ist das auch ein kleiner Fussel. Alles in allem bin ich mehr als zufrieden. Sowohl das besondere Case, als auch das Zertifikat ist spitze.

Vielen Dank an Toygrade für die Bereitstellung der drei Premium und Excellence Gradings. Diese beinhalten alle zusätzlichen Services, wie beispielsweise das Cleaning.