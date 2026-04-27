Jackass: Best and Last – Offizieller Trailer auf 25 Jahre

Wie bereits von Johnny Knoxville angekündigt ist der fünfte und letzte Film der Crew Jackass: Best and Last. Die professionellen Stuntleute sind durch MTV und CKY bekannt geworden und vor allem durch ihre total dämlichen „Stunts“. Die Show erfreute sich großer Beleibtheit und leider auch Nachahmer und ist bis heute aus der Medienlandschaft nicht wegzudenken. Heute veröffentlichte Paramount Pictures den Trailer zum kommenden Kinofilm.

Jackass: Best and Last – if you’re gonna be dumb…

Der Film besteht aus alten und neuen Crew Mitgliedern, welche zuletzt dem Teil Forever beitraten. Außerdem gibt es wieder zahlreiche Gäste. Nur auf Bam Margera müssen die Zuschauer verzichten, da dieser sich nicht mehr mit den Produzenten versteht. Verständlicherweise ist Bam sauer, dass er aus dem vierten Teil gestrichen wurde, wegen seiner damaligen Zeit mit den Drogenproblemen. Er ist jedoch überzeugt, dass ohne ihn und seinen CKY Videos Jackass gar nicht gäbe. Bam ist nur mit Archivmaterial im Trailer und später im Film zu sehen.

Zu sehen ist im letzten Kapitel das Beste aus all den Jahren von Jackass und bereitet einige der bekannten und lustigsten Stunts neu auf. Es gibt natürlich auch neues zu sehen, wie den elektrischen Stuhl auf dem Danger Ehren sitzen darf und Späße mit einem Roboter unter ihm Knoxville und Steve-O leiden dürfen. Wir dürfen uns auch auf Wee Man, Dave England, Preston Lacy und viele weitere Gesichter freuen. Regie führt einmal mehr Jeff Tremaine, obwohl eigentlich jeder in der Gruppe seine Ideen einbringt und unter kleinen Streichen zu leiden hat.

Kinostart ist laut dem Trailer der 26. Juni. Wir können jedoch mit dem 25. Juni rechnen, da in Deutschland die Kinostarts mit dem Donnerstag beginnen. Feiert mit dem Kinofilm und euren Freunden die letzten 25 Jahre Jackass.

> The Furious Kinostart ebenfalls im Juni.

Offizieller Trailer zu Jackass: Best and Last.