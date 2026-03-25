The Furious (2026) – Offizieller Trailer mit Joe Taslim

Der chinesische Actionfilm The Furious erwartet auch uns schon bald in den Kinos durch Lionsgate. Premiere feierte dieser bereits 2025 auf dem 50th Toronto International Film Festival. Als Drehort diente Hongkong.

The Furious ist das neue Raid

Nachdem die Tochter von Wang Wei (Xie Miao) von einem Verbrechersyndikat entführt wurde und er von der korrupten Polizei keine Hilfe erhält, macht er sich auf die Suche nach ihr. Sein einziger Verbündeter ist Navin (Joe Taslim), ein unerbittlicher Journalist, dessen Frau auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Angetrieben von rasender Wut, kämpft das ungleiche Paar in diesem explosiven Martial-Arts-Showdown erbarmungslos gegen die Entführer.

Der Film dürfte schon aufgrund der Schauspieler Zusammensetzung an The Raid und The Night Comes for Us erinnern. Als da wären Yayan Ruhian, der meist blutrünstige Klingenkämpfer verkörpert und der oben schon genannte Joe Taslim, welcher in der Rolle als Held aufgeht. Ebenso die Schnitte und Kameraführung, die einem die Kämpfe so immersiv erleben lassen, erinnern stark an die Kultfilme mit Rhian, Taslim und Iko Uwais. Auch wenn letzterer nicht mit von der Partie ist. Aus diesem Grunde funktionieren die chinesischen, indonesischen, thailändischen etc. Werke so gut und erfreuen sich großer Beliebtheit unter Action-Fans.

> Trailer zu Spider-Man: Brand New Day.

Kinostart von The Furious ist der 29. Mai 2026.