Game Pass April 2026 – Dickes Paket an Spielen

Ostern ist vorbei und der Xbox Game Pass April 2026 bringt uns neben einem verrückt spielenden Wetter ein dickes Paket an Videospiele. Darunter DayZ, NHL 26 und Hades 2, um nur ein paar Highlights zu nennen. Um an die Spiele und Vorteile zu gelangen, ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass April 2026

Ab sofort:

NBA 2K26 (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 08. April:

DayZ (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt auf dem PC, neu im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass

(Cloud, Konsole und PC) Jetzt auf dem PC, neu im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass Endless Legend 2 (Game Preview) (PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Game Preview) (PC) Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Warhammer Vermintide 2 (Cloud und Konsole)

Jetzt mit Game Pass Essential

Ab 09. April:

Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 10. April:

Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 13. April:

Football Manager 26 (PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(PC) Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Football Manager 26 für Konsolen (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Ab 14. April:

Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Replaced (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 16. April:

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass EA Sports NHL 26 (Cloud and Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 17. April:

Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 21. April:

Little Rocket Lab (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; ab sofort in Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; ab sofort in Game Pass Ultimate und PC Game Pass Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 23. April:

Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. April:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Ashen (Cloud, Konsole und PC)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Konsole und PC)

Grand Theft Auto V (Cloud, Konsole und PC)

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Konsole und PC)

Terra Invicta (Game Preview) (PC)

DLCs und Updates

Dome Keeper (Multiplayer-Update) (Cloud, Konsole, Handheld und PC) – 13. April

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Entdecke die Welt von Dome Keeper gemeinsam mit Freunden dank des Multiplayer-Updates! Verteidigt die Kuppel gemeinsam im Koop-Modus für vier Spieler oder tretet in einem Wettkampf gegeneinander an, um am längsten zu überleben oder die meisten Ressourcen zu sammeln.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Entdecke die Welt von Dome Keeper gemeinsam mit Freunden dank des Multiplayer-Updates! Verteidigt die Kuppel gemeinsam im Koop-Modus für vier Spieler oder tretet in einem Wettkampf gegeneinander an, um am längsten zu überleben oder die meisten Ressourcen zu sammeln. Call of Duty: Black Ops 7 Saison 03 – Jetzt verfügbar

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Stellt euch den Extremen mit neuen Karten, Modi und Waffen. Trotzt eisigen Winden und findet Schutz unter den riesigen Satelliten von Beacon oder kämpft in den engen Räumen eines fahrenden U-Boots in Abyss. Im Zombies-Modus stellt die neue Ashwood-Survival-Karte eure Fähigkeiten auf die Probe.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Microsoft Bubble (PC) – Jetzt verfügbar

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Stürzt euch in Microsoft Bubble in klassische Arcade-Action. Setzt präzise Schüsse, sammelt Power-ups und löst knifflige Blocker, um das Spielfeld zu räumen, bevor euch die Züge ausgehen. Stellt euer Können in endlosen Levels unter Beweis, schließt Missionen ab und sammelt Erfolge. Perfekt für eine kurze Pause oder einen Highscore-Lauf.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass Stürzt euch in Microsoft Bubble in klassische Arcade-Action. Setzt präzise Schüsse, sammelt Power-ups und löst knifflige Blocker, um das Spielfeld zu räumen, bevor euch die Züge ausgehen. Stellt euer Können in endlosen Levels unter Beweis, schließt Missionen ab und sammelt Erfolge. Perfekt für eine kurze Pause oder einen Highscore-Lauf. World of Warships (PC) – 9. April

Taucht ein in spannende Seeschlachten und stellt eine Flotte aus über 600 Schiffen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammen. Von getarnten Zerstörern bis hin zu gigantischen Schlachtschiffen. Verändert das Aussehen eures Schiffes, wählt Upgrades, die zu eurem Spielstil passen, und zieht mit anderen Spielern in die Schlacht!

Taucht ein in spannende Seeschlachten und stellt eine Flotte aus über 600 Schiffen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammen. Von getarnten Zerstörern bis hin zu gigantischen Schlachtschiffen. Verändert das Aussehen eures Schiffes, wählt Upgrades, die zu eurem Spielstil passen, und zieht mit anderen Spielern in die Schlacht! Albion Online (Cloud und Konsole) – 21. April

Jetzt auf Cloud und Konsole, neu im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG, in dem jede Entscheidung der Spieler die Welt mitgestaltet. Erkundet, sammelt, bastelt und erobert, während ihr Allianzen schmiedet. Game Pass-Mitglieder können ein exklusives Green Knight-Kosmetik-Item und ein Reittier, 100.000 Ruhm, drei Tage Premium-Status und 3000 Victory-Emote-Ladungen freischalten.

> Die Liste aus März.

Ankündigungstrailer zu Hades II.