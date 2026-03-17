Game Pass März 2026 Teil 2 – Ab in die Residenz

Auf halbem Weg zu den Ostertagen gibt es mit Xbox Game Pass März 2026 noch einmal saftige Games. Darunter der Horror-Hit Resident Evil 7: Biohazard. Für alle Titel sowie Vorteile benötigt ihr eine Ultimate Mitgliedschaft.

Xbox Game Pass März 2026

Ab sofort:

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 18. März:

South of Midnight (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)

Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass The Alters (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)

Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass

Ab 19. März:

Disco Elysium (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 24. März:

Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Konsole, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 25. März:

Absolum (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 26. März:

Nova Roma (Game Preview) (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 30. März:

The Long Dark (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 31. März:

Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Im April:

Barbie Horse Trails (Cloud, Konsole, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Konsole, Handheld, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Clair Obscur Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)

Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 31. März:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Peppa Pig World Adventures (Cloud, Konsole, PC)

Mad Streets (Cloud, Konsole, PC)

DLCs und Updates

Valorant (PC und Konsole) – 18. März

Valorant veröffentlicht einen neuen Agenten! Als Abonnent des Game Pass habt ihr nun Zugriff auf alle Agenten. Valorants neuer kroatischer Controller Miks bringt mehr Dynamik ins Spiel, sorgt für Balance und hält euer Team mit unterstützenden Fähigkeiten im richtigen Tempo.

Valorant veröffentlicht einen neuen Agenten! Als Abonnent des Game Pass habt ihr nun Zugriff auf alle Agenten. Valorants neuer kroatischer Controller Miks bringt mehr Dynamik ins Spiel, sorgt für Balance und hält euer Team mit unterstützenden Fähigkeiten im richtigen Tempo. Sea of Thieves: Saison 19 (Konsole und PC) – 19. März

Saison 19 von Sea of Thieves läuft über drei Akte und bringt verbesserte „Hourglass“-PvP-Kämpfe, neue zeitlich begrenzte Events mit Dublonen, große Fraktionskämpfe mit mehreren Schiffen sowie neue Kosmetika, Erfolge und 100 Renown-Stufen.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Tom Clancy’s The Division 2 (Konsole)

Battleworn Secret Service Pack – Jetzt verfügbar

Rüstet euch aus und behaltet die Oberhand mit dem Battleworn Secret Service Pack! Dieses Paket enthält ein Secret-Service-Outfit, ein seltenes Emote und einen exotischen M4A1-Waffenskin.

Rüstet euch aus und behaltet die Oberhand mit dem Battleworn Secret Service Pack! Dieses Paket enthält ein Secret-Service-Outfit, ein seltenes Emote und einen exotischen M4A1-Waffenskin. Skate. (Konsole) Nur im Game Pass Ultimate

Supercharge-Paket – Jetzt verfügbar

Besucht San Vansterdam und präsentiert euren Skate-Style mit 30 neuen Gegenständen aus dem Supercharge-Paket. Dieses Paket enthält: drei Decks, zwei Sätze Achsen, zwei Sätze Rollen, acht Aufkleber, sieben Icons und acht Titel.

> Noch mehr Titel aus diesem Monat.

Live Action Trailer zu Skate..