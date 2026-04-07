Daredevil: Born Again mit neuem Material und Ankündigung

Wir haben bereits reichlich von der Disney+ Serie Daredevil: Born Again berichtet, von der nun bereits drei Folgen verfügbar sind. Wie es scheint, gerät langsam alles außer Kontrolle.

Born Again mit Jessica Jones und Tochter

Im neuen gezeigten Material bekommen wir einmal mehr die unglaublichen Killer-Fähigkeiten von Bullseye zu sehen, dessen Markenzeichen auf der Tür hinterlassen wurde. Es stellt sich die Frage, ob das Ketchup oder Blut ist, schließlich könnte beides in dem Diner möglich sein.

Des Weiteren erfahren wir mehr über die Gründe von Jessicas erscheinen in der Serie und an der Seite von Matt. Die Spezialtruppe von Fisk war nämlich bei ihr und ihrer Tochter. Mittlerweile gerät alles außer Kontrolle. Es macht den Eindruck, dass immer mehr Bürger von New York Masken tragen und es einem Aufstand kommt.

Noch nicht genug Punisher?

Als besondere Überraschung erwartet uns am 12. Mai ein exklusives Special. Eine Sonderepisode The Punisher: One Last Kill.

> Der letzte Beitrag zur Serie.

Der neuste Trailer zu Daredevil: Born Again.