Daredevil: Born Again Staffel 2 – Zweiter Trailer veröffentlicht

Marvel hat einen zweiten Trailer zu Daredevil: Born Again Staffel 2 veröffentlicht. Dieser zeigt einen Wiederkehrer und stellt klar, dass unser Teufel von Hell’s Kitchen der neuen Gefahr nicht alleine gewachsen ist. Matt Murdock (Charlie Cox) braucht Hilfe und bekommt sie auch!

Born Again Staffel 2 mit dem Swordsman

Der zweite Trailer zeigt in einem kurzen Augenblick den Swordsman (Tony Dalton), welcher sein Debüt in Hawkeye aus dem Jahr 2021 feierte. In der ersten Staffel von Daredevil spielte er dann eine wichtige Rolle als maskierter Held von New York. Am Ende der ersten Staffel müsste dieser von dem Punisher aus dem Gefängnis des Kingpin befreit worden sein. Der Kingpin hingegen steht nun selbst in Ring und unser Titelgebender Held bekommt Hilfe von der taffen Detektivin Jessica Jones, die ebenfalls einiges mit IGH durchmachen musste.

Des Weiteren nehmen auch Karen Page (Deborah Ann Woll), Dex (Wilson Bethel) und BB Urich (Genneya Walton) erneut eine Rolle ein. Außerdem ist Elden Henson als Foggy wieder dabei. Hier steht nun die Frage im Raum, ob es nach dem Attentat auf ihn ein vorübergehender Herzstillstand war oder er als Gedankengeist und Erinnerung des Daredevil auftaucht.

Start der zweiten Staffel ist der 24. März auf dem Streaming-Dienst Disney+ und kommt mit 8 Episoden daher. Zudem ist laut den Angaben von IMDb eine Dritte in Planung. Wir dürfen gespannt sein, was uns noch erwartet und wie diese großartige Figur und Serie fortgeführt wird.

> News zum ersten Trailer.

Trailer Nummer 2 zu Daredevil: Born Again Staffel 2.