Game Pass März 2026 – Punk-Rock in der Zukunft

Die Winterzeit neigt sich dem Ende und der Xbox Game Pass März 2026 liegt vor der Tür. Dieses Mal mit dem Spiele-Highlight Cyberpunk. Für den vollen Umfang aller Vorteile ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass März 2026

Ab sofort:

Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 04. März:

to a T (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Jetzt auch mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, PC) Jetzt auch mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass EA Sports F1 25 (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 05. März:

Planet of Lana II: Children of the Leaf (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 10. März:

Construction Simulator (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Konsole, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Cyberpunk 2077 (Cloud und Konsole)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 12. März:

Hollow Knight: Silksong (Cloud, Konsole, Handheld, PC)

Jetzt auch mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Ab 17. März:

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. März:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Bratz Rhythm & Style (Cloud, Konsole, PC)

Enter the Gungeon (Cloud, Konsole, PC)

F1 23 (Cloud, Konsole, PC)

He is Coming (PC)

Lightyear Frontier (Cloud, Konsole, PC)

Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Konsole, PC)

DLCs und Updates

Call of Duty: Warzone Black Ops Royale (Cloud, Konsole, PC) – 13. März

Stürzt euch in Black Ops Royale, einen neuen kostenlosen Modus, inspiriert von Blackout und neu gestaltet für das aktuelle Call of Duty: Warzone. Jedes Match auf der Avalon-Karte startet unter gleichen Bedingungen – keine Ausrüstung, keine Kaufstationen, nur Waffen und euer Instinkt. Sucht nach Upgrades, Rüstungen und Perks, geht Risiken ein und übertrumpft eure Gegner, um als letzter überlebender Trupp zu triumphieren.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Call of Duty: Warzone (Konsole, PC)

Game Pass Pack 5: Game Pass-Mitglieder erhalten ein kostenloses In-Game-Bundle für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone. Dieses Paket enthält: Operator-Skin, 4x Waffenbaupläne, 2x Waffen-Charms, Finishing-Move, Emblem, 2x Waffenaufkleber, Spray, 2XP-Token (1 Stunde)

Gameplay Trailer von Cyberpunk.