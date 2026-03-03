Game Pass März 2026 – Punk-Rock in der Zukunft

Von
Daniel Plaumann
-
Game Pass März 2026

Die Winterzeit neigt sich dem Ende und der Xbox Game Pass März 2026 liegt vor der Tür. Dieses Mal mit dem Spiele-Highlight Cyberpunk. Für den vollen Umfang aller Vorteile ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass März 2026

Ab sofort:

Ab 04. März:

  • to a T (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
    Jetzt auch mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • EA Sports F1 25 (Cloud, Xbox Series X|S und PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 05. März:

Ab 10. März:

Ab 12. März:

  • Hollow Knight: Silksong (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
    Jetzt auch mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Ab 17. März:

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. März:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

  • Bratz Rhythm & Style (Cloud, Konsole, PC)
  • Enter the Gungeon (Cloud, Konsole, PC)
  • F1 23 (Cloud, Konsole, PC)
  • He is Coming (PC)
  • Lightyear Frontier (Cloud, Konsole, PC)
  • Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Konsole, PC)

DLCs und Updates

  • Call of Duty: Warzone Black Ops Royale (Cloud, Konsole, PC)  – 13. März
    Stürzt euch in Black Ops Royale, einen neuen kostenlosen Modus, inspiriert von Blackout und neu gestaltet für das aktuelle Call of Duty: Warzone. Jedes Match auf der Avalon-Karte startet unter gleichen Bedingungen – keine Ausrüstung, keine Kaufstationen, nur Waffen und euer Instinkt. Sucht nach Upgrades, Rüstungen und Perks, geht Risiken ein und übertrumpft eure Gegner, um als letzter überlebender Trupp zu triumphieren.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

  • Call of Duty: Warzone (Konsole, PC)
    Game Pass Pack 5: Game Pass-Mitglieder erhalten ein kostenloses In-Game-Bundle für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone. Dieses Paket enthält: Operator-Skin, 4x Waffenbaupläne, 2x Waffen-Charms, Finishing-Move, Emblem, 2x Waffenaufkleber, Spray, 2XP-Token (1 Stunde)

> Die Liste aus Februar.

Gameplay Trailer von Cyberpunk.

