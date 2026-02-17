Game Pass Februar 2026 Teil 2 – College FOOTBALL!!!

Die Zeit verfliegt und mit dem zweiten Teil Xbox Game Pass Februar 2026 liegt der Monat fast schon hinter uns. Mit den Spielen College Football 26 und The Witcher 3 dreht Xbox jedoch noch einmal richtig auf! Um die Games samt Vorteile nutzen zu können, ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass Februar 2026

Ab sofort:

Ab 19. Februar:

Ab 24. Februar:

TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Ab 25. Februar:

Dice A Million (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 26. Februar:

Towerborne (Vollversion) (Konsole, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 28. Februar:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Monster Train (Cloud, Konsole, PC)

Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Konsole, PC)

Injustice 2 (Cloud, Konsole, PC)

Middle Earth: Shadow of War (Cloud, Konsole, PC)

DLCs und Updates

Overwatch: Saison 1: Conquest (Konsole, PC) – 10. Februar

Mit Saison 1: Conquest startet die nächste große Ära von Overwatch, in der fünf neue Helden zusammenkommen und neue Spielstile sowie ein fraktionsbasiertes Eroberungsereignis mit sich bringen. Wählt eure Seite, wenn Overwatch und Talon aufeinandertreffen, und erlebt ein sich weiterentwickelndes Gameplay sowie eine Erzählung, die die Zukunft prägt.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Microsoft Mahjong (PC) – 24. Februar

Taucht ein in eine Welt voller beruhigender Klänge und friedlicher Landschaften, während ihr Steine zu Paaren zusammenfügt, um das Spielfeld zu räumen. Steigert den Schwierigkeitsgrad und meistert tägliche Herausforderungen, während ihr Erfolge freischaltet. Genießt entspannten Spielspaß und tankt neue Energie mit Mahjong.

Enthüllungstrailer von College Football 26.