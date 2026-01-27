Daredevil: Born Again Staffel 2 – Jessica Jones ist zurück!

Gerade eben hat Marvel auf seinem YouTube-Kanal einen Teaser Trailer zu Daredevil: Born Again Staffel 2 veröffentlicht. Bekannte Gesichter sind zurück. Darunter Wilson Bethel als Poindexter und sogar Krysten Ritter in ihrer Rolle als Jessica Jones!

Born Again Staffel 2 Teaser Infos

Was verraten uns die knapp 70 Sekunden Inhalt aus dem Teaser Trailer? Jedenfalls dürfen wir uns über ein Comeback von Jessica Jones freuen. Außerdem sind Karen (Deborah Ann Woll) und Foggy (Elden Henson) zurück. Matt scheint einen psychotischen Anfall zu bekommen, was wohl daran liegen könnte, dass Kingpin (Vincent D’Onofrio) immer noch die Stadt unsicher macht und nach allem, was Daredevil durchgestanden hat. Poindexter scheint auch wieder seinen Daredevil-Anzug anzuziehen, um seine Schandtaten auf unseren Helden zu lenken. Unterdessen, macht sich Kingpin im Ring einen Namen mit seinen wuchtigen Schlägen.

Start der zweiten Staffel ist der 24. März auf dem Streaming-Dienst Disney+.

Teaser Trailer zur erneuten Auferstehung.