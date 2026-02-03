Game Pass Februar 2026 – Final Pirate of Madden Deliverance

So schnell liegt mit Xbox Game Pass Februar 2026 bereits der erste Monat hinter uns. Dafür stehen auch einige AAA-Spiele bereit, wie ihr aus dem kreativen Beitragstitel entnehmen könnt. Für den vollen Umfang aller Vorteile ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass Februar 2026

Ab sofort:

Ab 05. Februar:

Madden NFL 26 (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Konsole, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Ab 10. Februar:

Relooted (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 12. Februar:

BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Roadside Research (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 13. Februar:

High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Kingdom Come Deliverance (Cloud, Console, PC)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Ab 17. Februar:

Avatar Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Avowed (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Jetzt im Game Pass Premium

Jetzt im Game Pass Premium

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Februar:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Madden NFL 24 (Cloud, Konsole, PC)

DLCs und Updates

Call of Duty: Black Ops 7 Season 02 (Cloud, Konsole, Handheld, PC) – 5. Februar

Season 02 hält neue Bedrohungen bereit. Schnappt euch neue kostenlose Waffen wie das EGRT-17-Sturmgewehr und die REV-46-Maschinenpistole und kämpft euch durch drei neue Maps und die überarbeitete Klassiker-Map „Slums“ aus Black Ops 2. Außerdem warten Ranglistenspiele mit neuen Rängen und Belohnungen auf alle Spieler. Stellt eure Überlebensfähigkeiten in einer neuen Zombies-Map auf die Probe und erhöht den Schwierigkeitsgrad durch Updates für „Endgame“.

Season 02 hält neue Bedrohungen bereit. Schnappt euch neue kostenlose Waffen wie das EGRT-17-Sturmgewehr und die REV-46-Maschinenpistole und kämpft euch durch drei neue Maps und die überarbeitete Klassiker-Map „Slums" aus Black Ops 2. Außerdem warten Ranglistenspiele mit neuen Rängen und Belohnungen auf alle Spieler. Stellt eure Überlebensfähigkeiten in einer neuen Zombies-Map auf die Probe und erhöht den Schwierigkeitsgrad durch Updates für „Endgame".

Monster Train 2 (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – Jetzt verfügbar

Lasst euch das kostenlose Update nicht entgehen, in dem der Wurmkin-Clan aus dem ursprünglichen Monster Train zurückkehrt!

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

The First Descendant (Cloud, Konsole, PC) – 5. Februar

Der Nachkomme „Dia“ und eine fesselnde Geschichte erwarten euch in der neuen Episode von The First Descendant! Als Game Pass-Mitglied könnt ihr den Nachkommen mit einem eleganten Rückenaufsatz, zwei Waffen-Skins, drei Make-up-Stilen und vielen weiteren Kosmetika ausrüsten. Ihr erhaltet außerdem 300.000 Einheiten Gold, 30.000 Kuiper-Splitter und 12 Boost-ups, um euch in die Schlacht zu stürzen und jede Auseinandersetzung auf dem Schlachtfeld zu dominieren!

Der Nachkomme „Dia" und eine fesselnde Geschichte erwarten euch in der neuen Episode von The First Descendant! Als Game Pass-Mitglied könnt ihr den Nachkommen mit einem eleganten Rückenaufsatz, zwei Waffen-Skins, drei Make-up-Stilen und vielen weiteren Kosmetika ausrüsten. Ihr erhaltet außerdem 300.000 Einheiten Gold, 30.000 Kuiper-Splitter und 12 Boost-ups, um euch in die Schlacht zu stürzen und jede Auseinandersetzung auf dem Schlachtfeld zu dominieren!

Rainbow Six Siege (Cloud, Console, PC) – Jetzt verfügbar

Schmückt euch mit den Farben, die eine Ära geprägt haben! Sichert euch den S.I. Banner 2026-Charm, den Waffen-Skin „Style of an Era“ für die L85A2, den Drohnen-Skin „Controlling Controller“ sowie die Hintergrundkarte „Rising Icon“.

> Die Liste aus Januar.

Enthüllungstrailer von Madden 26.