Game Pass Januar 2026 Teil 2 – Paket ausgeliefert!

Die zweite Hälfte von Xbox Game Pass Januar 2026 bricht an und bietet schon einmal einen echten Brecher. Euch erwartet der Tripple-A Titel Death Stranding von Hideo Kojima. Um alle Vorteile des Game Pass nutzen zu können ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass Januar 2026

Ab sofort:

Resident Evil Village (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

(Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass MIO: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Quarantine Zone: The Last Check (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 21. Januar:

Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass RoadCraft (PC)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

(PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass Ninja Gaiden: Ragebound (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Ab 27. Januar:

The Talos Principle 2 (PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Ab 28. Januar:

Anno: Mutationem (Cloud, PC und Konsole)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass Drop Duchy (Cloud, PC und Konsole)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Ab 29. Januar:

MySims: Cozy Bundle (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Warhammer 40.000: Space Marine II (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Ab 02. Februar:

Indika (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 03. Februar:

Final Fantasy II (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 31. Januar:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Shady Part of Me (Cloud, PC und Konsole)

Cataclismo (PC)

Starbound (Cloud, PC und Konsole)

Lonely Mountains Snow Riders (Cloud, PC und Konsole)

Paw Patrol World (Cloud, PC und Konsole)

Citizen Sleeper 2 Starward Vector (Cloud, PC und Konsole)

Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC und Konsole)

DLCs und Updates

Die Sims 25. Geburtstagspaket (PC) – 22. Januar

Feiert ein Sim-sationelles neues Jahr mit EA Play auf der Xbox PC App. Erlebt diesen Monat das klassische Chaos mit den Neuveröffentlichungen von Die Sims und Die Sims 2, die am 22. Januar bei EA Play erscheinen. Haltet die gemütliche Stimmung aufrecht mit MySims: Cozy Bundle, das am 29. Januar in die Playlist aufgenommen wird.

Feiert ein Sim-sationelles neues Jahr mit EA Play auf der Xbox PC App. Erlebt diesen Monat das klassische Chaos mit den Neuveröffentlichungen von Die Sims und Die Sims 2, die am 22. Januar bei EA Play erscheinen. Haltet die gemütliche Stimmung aufrecht mit MySims: Cozy Bundle, das am 29. Januar in die Playlist aufgenommen wird. Grounded 2 Garden Update (Cloud, PC und Konsole) – 27. Januar

Erkundet das neue Community Garden-Biom im Toxic Tangle-Update, voller versteckter Pfade, verschlungener Spaliere und erdiger Höhlen. Bekämpft neue Kreaturen, stellt Ausrüstung der Stufe III her und düst mit dem Ladybug Buggy samt Wasserwerfer durch neue Herausforderungen im Garten.

Erkundet das neue Community Garden-Biom im Toxic Tangle-Update, voller versteckter Pfade, verschlungener Spaliere und erdiger Höhlen. Bekämpft neue Kreaturen, stellt Ausrüstung der Stufe III her und düst mit dem Ladybug Buggy samt Wasserwerfer durch neue Herausforderungen im Garten. Dead by Daylight – Stranger Things DLC – 27. Januar

Die Kämpfe, die ausgefochten wurden. Der Schmerz, der ertragen wurde. All das führt zurück zu ihm. Stranger Things kehrt zu Dead by Daylight zurück: Vecna, Dustin und Eleven betreten die Schattenwelt.

Die Kämpfe, die ausgefochten wurden. Der Schmerz, der ertragen wurde. All das führt zurück zu ihm. Stranger Things kehrt zu Dead by Daylight zurück: Vecna, Dustin und Eleven betreten die Schattenwelt. Sea of Thieves Saison 18, Akt 2 (Cloud, PC und Konsole) – 22. Januar

Die Handelsgesellschaften rufen euch auf, die Festung Molten Sands zu stürmen und wertvolle Schätze aus dem Tresorraum zu holen! Wer während des Events den Gesandtenrang 5 erreicht, kann eine besondere Quest annehmen, die diese feurige Festung zum Leben erweckt. Welche Flagge werdet ihr hissen?

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Death Stranding PC Ankündigungstrailer.