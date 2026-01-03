Wonder Man Streaming Start und weiterer Doomsday Cast

Marvel Television’s Wonder Man hat diese Woche einen offiziellen Streamingstart auf Disney Plus bekommen. Außerdem hat das Studio ein neues Video zu Doomsday veröffentlicht mit einem vertrauten Gesicht.

Marvel Television’s Wonder Man Trailer

Der frische Trailer zu der acht Episoden umfassenden Serie handelt von einem Schauspieler, der für eine bestimmte zu besetzende Rolle angeblich geboren ist. Doch es sieht so aus, als ob er tatsächlich Superkräfte in sich trägt. Sein Schauspielkollege Trevor (gespielt von Ben Kingsley) begleitet ihn bei seinem Job. Ihn kennen wir bereits als ulkigen Darsteller aus Iron Man 3 als fiktiven Diktator und Leihendarsteller in Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe. Außerdem wird die Damage Control in einem Gespräch erwähnt. Diese fand ihren Einzug ins MCU bereits in Spider-Man Homecoming aus 2017.

Der Streaming-Start ist der 27. Januar 2026 auf Disney Plus.

Thor Rückkehr in Doomsday

Thor (gespielt von Chris Hemsworth) und seine Zieh- als auch leibliche Tochter Gorr’s Daughter Love (gespielt von India Rose Hemsworth) kehren für den nächsten Avengers Hit Doomsday zurück. Wir dürfen gespannt sein, was Love unter Thors Fittiche gelernt hat.

Für Avengers: Doomsday müssen wir uns noch gedulden. Der Film läuft am 17. Dezember 2026 in den Kinos an.

> Kinostart und Captain America in Doomsday.

Wonder Man offizieller Trailer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Thor und Love in Doomsday.