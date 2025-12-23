Avengers: Doomsday – Held Bekanntgabe und Kinostart!

Marvel hat vor wenigen Stunden ein kurzes Video veröffentlicht, welcher einen wiederkehrenden Helden für Avengers: Doomsday zeigt und ganz nebenbei noch das Datum für den Kinostart bekannt gegeben!

Rückkehr in Avengers: Doomsday

Das Video ist keineswegs ein Teaser und verrät absolut nichts über das nächste große Avengers Spektakel Doomsday. Es zeigt Chris Evans als Steve Rogers, so betitelt ihn zumindest auch der kurze Ausschnitt. Daraus lässt sich schließen, dass aufgrund seines jungen Aussehens und den Ereignissen nach Endgame wir uns gerade in den späten 50ern oder 60ern befinden oder sogar in einem anderen Universum. In diesem ist er vielleicht in unserer Zeit geblieben und hat ein Kind mit einer anderen Dame bekommen.

Bisher ist bekannt, dass ein riesiges Aufgebot an Schauspielern aufgestellt wird, wie wir im Ankündigungstrailer aus dem Frühjahr erfahren durften. Es ist ein wilder Haufen von diversen normalen Marvel Helden, Avengers Mitgliedern und eine Reihe an Angehörigen der X-Men. Ein Bilderrätsel der Russo Brüder lässt zudem die Marvel Fans glauben, dass es zu einem großen Kampf zwischen A vs. X kommt.

Da bei uns die Kinostarts an einem Donnerstag beginnen, dürften wir sogar mit dem 17. Dezember 2026 als Termin rechnen.

Hier ist das Video zum Kinostart von Avengers: Doomsday.