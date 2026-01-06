Game Pass Januar 2026 – Frohes Gaming!

Mit Xbox Game Pass Januar 2026 wird das neue Jahr eingeleitet. Eine Menge an Videospielen kommen zum Katalog dazu und ob diese etwas taugen, das entscheidet ihr. Um alle Vorteile abgreifen zu können, ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.
Xbox Game Pass Januar 2026
Ab sofort:
- Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Brews & Bastards (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Ab 07. Januar:
- Atomfall (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium
- Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)
Jetzt mit Game Pass Premium
- Rematch (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Jetzt mit Game Pass Premium
- Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Jetzt mit Game Pass Premium
Ab 08. Januar:
- Final Fantasy (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Ab 13. Januar:
- Star Wars Outlaws (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ab 15. Januar:
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Ab 20. Januar:
- Mio: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Resident Evil Village (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Januar:
Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.
- Flintlock The Siege of Dawn (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S)
- Neon White (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
- Road 96 (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
- The Ascent (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
- The Grinch Christmas Adventures (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
DLCs und Updates
Keine.
Xbox Game Pass Ultimate Vorteile
Keine.
> Die Liste aus dem Vorjahr.
Launch Trailer zu Resident Evil Village.
