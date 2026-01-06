Game Pass Januar 2026 – Frohes Gaming!

Mit Xbox Game Pass Januar 2026 wird das neue Jahr eingeleitet. Eine Menge an Videospielen kommen zum Katalog dazu und ob diese etwas taugen, das entscheidet ihr. Um alle Vorteile abgreifen zu können, ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass Januar 2026

Ab sofort:

Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Brews & Bastards (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 07. Januar:

Ab 08. Januar:

Final Fantasy (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 13. Januar:

Star Wars Outlaws (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 15. Januar:

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Konsole, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 20. Januar:

Mio: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Resident Evil Village (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Januar:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Flintlock The Siege of Dawn (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S)

Neon White (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

Road 96 (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

The Ascent (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

The Grinch Christmas Adventures (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

DLCs und Updates

Keine.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Keine.

> Die Liste aus dem Vorjahr.

Launch Trailer zu Resident Evil Village.