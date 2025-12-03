Game Pass Dezember 2025 – Now i have a Machinegun

Game Pass Dezember 2025

Weihnachten steht vor der Tür und der Xbox Game Pass Dezember 2025 bietet einiges an Spielspaß für die Festtage. Eine Mitgliedschaft der Game Pass Modelle ist erforderlich.

Xbox Game Pass Dezember 2025

Ab 03. Dezember:

Ab 04. Dezember:

Ab 09. Dezember:

  • A Game About Digging A Hole (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  •  Death Howl (Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Dome Keeper (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 10. Dezember:

  • Mortal Kombat 1 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 11. Dezember:

Diese Titel verlassen das Angebot am 03. Dezember:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

  • Stellaris
  • World War Z: Aftermath
  • Medieval Dynasty

DLCs und Updates

  • Sea of Thieves: Season 18 – 11. Dezember
    Kehrt in Sea of Thieves: Season 18 zu „The Devil’s Roar“ zurück, um euch neuen hinterhältigen Feinden zu stellen und ihre versteckten Schätze zu plündern. Gönnt euch anschließend eine wohlverdiente Pause mit dem „Festival of Giving“, das saisonale Streams, „Holiday Hauls“, das Community-Event „Legends of Giving“ und vieles mehr mit sich bringt.
  • Dead by Daylight: Bone Chill Event – Ab 9. Dezember
    Das Bone Chill-Event von Dead by Daylight ist zurück und es bietet erneut eine saisonale Dosis eiskalten Schreckens.  Von 9. Dezember um 17:00 Uhr bis 6. Januar um 17:00 Uhr solltet ihr das Eis in euren Adern spüren und die Snowskulls werfen, als hinge euer Leben davon ab. Denn wer weiß… vielleicht ist das ja wirklich der Fall.
  • Palworld: Home Sweet Home Update – 17. Dezember
    Das Update „Home Sweet Home“ für Palworld erscheint am 17. Dezember! Stürzt euch in die Ultrakill-Kooperation und rast als blutrünstiger V1 und V2 über die Palpagos-Inseln! Entfesselt eure kreative Ader, färbt die Baumaterialien neu ein und hebt eure Basis auf die nächste Stufe.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten. Ihr könnt auch die Xbox App auf Windows-PC oder die Xbox Game Pass Mobile App nutzen.

  • PUBG Battlegrounds: Exklusives Survivor Pack (Konsole) – Jetzt verfügbar
    Bereitet euch mit dem exklusiven Survivor-Paket für PUBG – XBOX Game Pass auf den Kampf vor! Erweitert eure Item-Sammlung mit den Hunter’s Chests, Keys und Contraband Coupons, die euch als Mitglied des Game Pass Ultimate kostenlos zur Verfügung stehen.
  • Delta Force: Craft Your Precision (Xbox Series X|S) – Jetzt verfügbar
    Die Vergünstigungen für die neue Saison sind da! Bestimmt den Kampfstil und verbessert die Präzision mit mehreren Waffen-Skins und vielem mehr.
  • The Crew Motorfest: Toyota Supra LBWK Edition Pack (Cloud, Console, PC) – Jetzt verfügbar
    Wendet das Blatt mit engelsgleichem Zielvermögen. Nehmt diesen Drop in Anspruch, um Neiths epischen Seraph-Bogen-Skin zu erhalten!

> Die Liste aus November.

Launch Trailer zu Mortal Kombat 1.

