Daredevil: Born Again – Offizieller Trailer – FSK18?

Marvel hat vor wenigen Augenblicken den ersten Trailer zu Daredevil: Born Again veröffentlicht. Dieser zeigt sich von seiner brutalsten Seite, wie es bisher für die Serie üblich war! Ab 5. März ist der Mann ohne Furcht auf Disney Plus erneut zu sehen.

Daredevil: Born Again ist blutig und schockierend!

Bisher hatte Disney schon mit Echo und Deadpool & Wolverine bewiesen, dass sie sich vom familienfreundlichen Programm entfernt haben. Der Trailer zu sollte nun auch die letzten Zweifler überzeugen, dass das Studio für Marvel Entertainment auch anders kann! Der Trailer ist nichts für schwache Nerven.

In der vierten Staffel wird es blutig, düster und gewalttätig. Kingpin (Vincent D’Onofrio) ist Bürgermeister und Daredevil ist als Matt Murdock (Charlie Cox) unterwegs und ist auf Rache aus. Wie bereits bekannt trifft er einmal mehr auf den Punisher (Jon Bernthal) und Bullseye a.k.a Poindexter (Wilson Bethel). Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit der Frau des Kingpins Vanessa (Ayelet Zurer). Damit ist die bekannte und gefeierte Besetzung aus den vorherigen Staffeln komplett.

Der Trailer verspricht eine actiongeladene Serie, die unter die Haut geht. Außerdem umfängt sie satte 18 Episoden. Selbstverständlich hat der Kingpin Wilson Fisk seine ganz eigenen Ziele, die er als Bürgermeister verfolgt. Spannend an der Stelle ist natürlich, dass ihm die Identität des Daredevils bekannt ist, welcher nun ohne Maske sich durch New York schlägt. Wie er selbst sagte, hat er bereits eine Grenze überschritten und sieht sich selbst nur noch als Gottes Richter. Die Serie erscheint am 5. März auf der Streaming-Plattform Disney Plus.

> Comic Review zur gleichnamigen Staffel.

Der Trailer zu Daredevil: Born Again.