Das bietet die Comic Con Stuttgart 2025

Die Comic Con Stuttgart legt 2025 eine Schippe drauf. Mehr Hallen, mehr Fläche, mehr Stars, mehr Gaming und ja, sogar ein Wrestling-Ring mitten im Nerd-Paradies.

Größer, bunter, lauter: Vier Hallen voller Popkultur

Wo früher nur drei Hallen gefüllt (unser Artikel vom letzten Jahr) wurden, breitet sich die Comic Con jetzt auch in Halle 4 aus. Das bedeutet: kürzere Wege nur noch auf dem Papier, dafür aber deutlich mehr Platz für Fandoms, Stände und Programmpunkte.

Der Star-Wars-Bereich wurde verdoppelt. Hier trifft man auf Sturmtruppen, Jedi, Mandalorianer und wahrscheinlich mindestens drei verschiedene Versionen von Darth Vader alle bereit für Fotos, Fan-Talks und spontane Reenactments. Dazu kommen noch mehr Cosplayer quer durch alle Universen: Anime, Marvel, Gaming, ( mehr hier) Disney, Horror alles, was sich kostümieren lässt, läuft hier in Farbe und in 4D (inklusive Con-Mief) an einem vorbei.

Zwischen Ninjago und Albträumen: Familienprogramm und Horror-Ecke ab 18

Für die Jüngeren oder die Junggebliebenen sorgt unter anderem Ninjago für Glanz in den Augen. Figuren, Sets, Aktionen: Der Lego-Ninja-Kosmos bekommt seinen eigenen Platz und ist ein idealer Ruhepol, bevor es in die dunkleren Gefilde geht.

Denn neu ist auch ein Horror-Bereich. Hier lauern Schreckgestalten, Monster und finstere Figuren zumindest so lange, bis sie lächelnd für Selfies posieren. Denn die wahren Bösewichte auf dieser Comic Con sind laut Bamby Mercury „Prinzen und Prinzessinnen, die zu lange im Einzelhandel gearbeitet haben.

Wrestling-Ring & Showkämpfe: Wenn die Nerds auch mal fliegen

Ein absolutes Highlight mit eingebauter Pointe ist der Wrestling-Ring. Zwischen Cosplay, Panels und Signierstunden wird hier professionell auf die Matte gegangen. Dazu kommen Showkämpfe, bei denen Muskeln, Mimik und Theatralik um die Wette strahlen.

Mit einer Prise Humor betrachtet, wirkt das Ganze wie ein Live-Crossover aus Superhelden-Comic und Soap Opera: Menschen werden durch die Luft geworfen, als hätten sie aus Versehen „Debug Mode“ aktiviert, und der Trash-Talk vor den Kämpfen könnte problemlos aus einem besonders dramatischen Anime stammen. Wer Wrestling sonst nur aus Memes kennt, bekommt hier die Gelegenheit, sich selbst davon zu überzeugen, wie unterhaltsam übertriebene Ernsthaftigkeit sein kann.

Stars zum Anfassen

Auch bei den Gaststars fährt die Comic Con Stuttgart 2025 ordentlich auf. Mit dabei ist unter anderem ein Hauptdarsteller aus „Pretty Little Liars“, der eine der erfolgreichsten Mystery-Serien der letzten Jahre repräsentiert. Ebenfalls vor Ort: der Erfinder von Super Mario RPG, eine lebende Legende für alle, die Rollenspiele und Nintendo lieben. Manche wollen dafür aber Geld steht auf der Webseite

Aus dem Cyberpunk-Universum kommt der Comic-Buch-Autor von „Cyberpunk“, darunter Ryan Brown, ein international bekannter Autor, der sowohl an dem Videospiel „Cyberpunk 2077“ als auch an der Serie mitgearbeitet hat ein echter Top-Name für alle, die dystopische Zukunftsvisionen und Neon-Ästhetik lieben.

Besonders publikumsfreundlich: Autogramme gibt es kostenlos, ohne Zusatzkosten. In Halle 10 wird unterschrieben, was das Zeug hält von Postern über Spielehüllen bis hin zu selbstgebastelten Fan-Art-Prints. Alles andere findet ihr auf der Webseite der Comiccon

Trading Card Village & eBay Live: Das Paradies für Sammler

In Halle 10 schlägt auch das Herz aller Sammel-Liebhaber höher: Im Trading Card Village dreht sich alles um Trading Cards, von Klassikern bis zu aktuellen Hypes.

Neu und spannend ist eBay Live Germany vor Ort: Live-Streams direkt von der Messe, inklusive erster Live-Auktion morgen um 10 Uhr. Hier wechseln Spiele- und Trading Cards in Echtzeit den Besitzer, während das Publikum live mitfiebert eine Mischung aus Flohmarkt, TV-Show und Hochspannung für alle, die noch „nur mal kurz reinschauen“ wollten und dann plötzlich drei Boosterboxen später wieder zu sich kommen.

Gaming Zone XXL: Zocken auf 1000 Quadratmetern

Die Gaming Zone wird dieses Jahr deutlich größer: 1000 Quadratmeter stehen bereit, gefüllt mit rund 50 verschiedenen Spielen. Von Indie-Perlen über Multiplayer-Chaos bis hin zu großen Titeln ist für jede Art von Gamer etwas dabei.

Zum ersten Mal gibt es auch einen eigenen ab-18-Bereich. Hier wird es etwas düsterer, brutaler und erwachsener – perfekt für alle, die wissen wollen, wie sich Games anfühlen, die man früher heimlich nach 22 Uhr gespielt hat.

Ein besonderes Format ist „Invincible Versus“ – ein Bereich oder Event, bei dem sich vermutlich nicht nur Spielfiguren, sondern auch Egos messen. Ob Kampfspiel-Turnier, Showmatch oder Community-Challenge: Hier heißt es zuschauen, anfeuern oder selbst den Controller in die Hand nehmen.

Japan-Vibes und Drag-Glamour

Ein kulturelles Highlight sind die japanischen Gäste mit Live-Musik am Samstagabend. Zwischen J-Rock, J-Pop und Anime-Feeling entsteht hier ein Konzert, das klingt, als sei ein Soundtrack direkt von einer Bühne in einen Convention-Saal teleportiert worden.

Dazu passt perfekt der Auftritt einer Drag Queen, die Glamour, Performance und queere Sichtbarkeit auf die Bühne bringt. Zwischen Cosplay, Camp und Comedy verschwimmen hier die Genre-Grenzen ideal für ein Publikum, das ohnehin Multiversen gewohnt ist.

Mit dem Cyberpunk-Comic-Autor und insbesondere Ryan Brown vor Ort bekommt die Con zudem einen starken inhaltlichen Fokus auf Storytelling und Worldbuilding. Wer wissen will, wie aus einer Idee erst ein Comic, dann ein Spiel und schließlich eine internationale Serie wird, ist hier genau richtig.

Die wahre Superkraft Die Community

Bei all den Stars, Showkämpfen, Areas und Angeboten bleibt doch eines das eigentliche Herzstück der Comic Con Stuttgart: die Community. Cosplayer, Gamer, Sammler, Film- und Serienfans, Familien, alteingesessene Nerds und neugierige Neulinge sie alle füllen die Hallen nicht nur mit Kostümen, sondern mit Geschichten.

Ob man nun wegen Star Wars, Wrestling, Cyberpunk, Trading Cards, Drag-Shows, Horror-Ecke, Ninjago oder Live-Musik kommt: Am Ende entsteht ein gemeinsamer Raum, in dem jede und jeder für ein Wochenende jemand anders sein darf oder endlich ganz man selbst.

Und wenn die schlimmsten Schurken des Wochenendes wirklich nur jene Prinzen und Prinzessinnen sind, die zu lange im Einzelhandel gearbeitet haben, dann ist das vielleicht die freundlichste Apokalypse, die Popkultur zu bieten hat.

Atrium & Party: Der krönende Abschluss

Auch außerhalb der Hallen ist einiges geboten. Im Eingangsbereich Ost finden Sie nicht nur Info-Points, sondern oft auch beeindruckende Walking Acts, die für Fotos bereitstehen. Ein wichtiger Tipp aus dem offiziellen Programm: Verlassen Sie die Messe am Samstag nicht zu früh! Ab 18:00 Uhr startet in der Halle C2 die große CCON Party. Wie die Veranstalter betonen, ist der Eintritt für alle Ticketinhaber kostenlos der perfekte Ort, um den Tag bei Musik und Drinks gemeinsam mit anderen Fans ausklingen zu lassen.