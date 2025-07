Comic Con Stuttgart 2025 – Comics, Indy und Schnelle Autos

Vom 29.11 bis zum 30.11.2025 verwandeln sich die Messehallen in Stuttgart erneut in ein Paradies für Fans von Comics, Anime, Manga, Filmen, Serien, Gaming und Popkultur. Auch wir von Game2Gether werden zur Comic Con Stuttgart live vor Ort sein.

Viele Highlights

Auch dieses Jahr bietet die Comic Con wieder ein vielfältiges Programm – und das Wachstum der Messe geht weiter: Erstmals kommt zu den bisherigen drei Hallen eine vierte hinzu. Die Paul Horn Halle 10 wird in diesem Jahr erstmals Teil der Veranstaltung sein und mit rund 15.000 Quadratmetern zusätzliche Ausstellungsfläche bieten.

„Dies eröffnet viele neue Möglichkeiten für Aktionen, Attraktionen und Ideen, an denen bereits intensiv gearbeitet wird“, sagt Dirk Bartholomä, Geschäftsführer der Comic Con Germany GmbH und Veranstalter der CCON.

– Star-Gäste: Auch in diesem Jahr versprüht die Comic Con den Glamour und Glanz Hollywoods in den Messehallen. Bislang sind folgende Gäste bestätigt Kida Khodr Ramadan (4BLOCKS), Kyle Soller (ANDOR, Poldark, Bodies), David Bradley (Game of Thrones, Doctor Who, Harry Potter), Alistair Petrie (ANDOR, Victor Frankenstein, Sex Education) und Sasha Pieterse (Heroes, X-Men: First Class, Pretty Little Liars).

Darüber hinaus können sich Fans außerdem auf Konrad Bösherz (deutsche Stimme von Ramsay Bolton und Ezra Bridger) sowie Bestsellerautorin Claudia Gray freuen.

Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die zahlreichen Stars und Prominenten, die bei der Comic Con mit dabei sind! Eine vollständige Liste aller bestätigten Gäste findet ihr hier.

Doch nicht nur das Staraufgebot kann sich sehen lassen – auch abseits davon überrascht die Comic Con mit ihrem abwechslungsreichen Programm und spannenden Highlights. Neu mit dabei sind:

– Indiana Jones Ausstellung: Nach der letztjährigen spektakulären Kooperation mit Indiana Jones und der große Kreis, bei der der weltberühmte Archäologe an einem Luftschiff über den Messehallen schwebte, gibt es in diesem Jahr noch mehr Indy. Die Besucher der Comic Con dürfen sich auf eine Ausstellung voller seltener Sammlerstücke, detailgetreuer Repliken berühmter Requisiten – darunter Indys legendärer Hut und seine Peitsche – sowie auf faszinierende Hintergrundinformationen freuen.

– Movie Car Fotopoints: Doch damit nicht genug – Filmfans haben außerdem die Gelegenheit, sich mit einigen ikonischen Fahrzeugen aus Film und Fernsehen fotografieren zu lassen. Mit dabei sind ein klassisches New Yorker Taxi, der legendäre DeLorean aus Zurück in die Zukunft, sowie der Honda S2000 und der VW Jetta aus The Fast and the Furious. Die beiden Letztgenannten sind sogar original signiert.

– IWI Wrestling: Die IWI (Independent Wrestling Innovation) ist live auf der Comic Con mit dabei und sorgt für actiongeladene Unterhaltung: Freut euch auf spektakuläre Matches, mitreißende Kämpfe und charismatische Athleten – direkt vor Ort! Ab 11 Uhr findet stündlich ein spannendes Match statt. Außerdem habt ihr die Chance, eure Lieblingswrestler bei exklusiven Meet & Greets persönlich zu treffen.

Comics, Artists und mehr

Auch in diesem Jahr dürfen sich Sammler und Merchandise-Fans auf ein echtes Eldorado freuen: Auf der Comic Con Stuttgart laden zahlreiche Händler in den Messehallen zum Stöbern ein und bieten eine breite Auswahl an begehrten Sammlerstücken und außergewöhnlichen Fanartikeln.

Neben den Ständen großer Comic-Verlage und vielseitiger Händler lohnt sich besonders ein Besuch in der Artist Alley. Dort präsentieren talentierte Künstlerinnen und Künstler aus der Szene ihre Arbeiten – von originalen Illustrationen und Artworks bis hin zu handgemachten Accessoires und hochwertigen Prints ist hier alles dabei, was das Fanherz höher schlagen lässt.

Wissenswertes für Besucher

Die Comic Con ist an beiden Messetagen von 09:00 bis 18:00 geöffnet. Tickets können online über die offizielle Webseite der Comic Con erworben werden. Es gibt Tages- und Wochenendtickets sowie VIP-Pässe mit besonderen Vorteilen. Außerdem können hier die Tickets für Autogramme und Fotosessions mit den Stars erworben werden.

Auch in diesem Jahr verspricht die Comic Con-Stuttgart ein unvergessliches Erlebnis für alle Comic-, Film- und Gamingfans. Freut euch auf ein abwechslungsreiches Programm, großartige Künstlerinnen und Künstler, spannende Stargäste – und natürlich auf euch, unser Publikum!