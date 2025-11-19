Gaming Zone auf der Comic Con Stuttgart wächst.

In einer Woche öffnet die Comic Con in Stuttgart erneut ihre Pforten für alle Comic-, Manga- und Cosplaybegeisterten. Neben verschiedenen Stargästen und Panels gibt es auch in diesem Jahr eine Gaming Zone. In Halle 8 wartet dabei eine bunte Mischung aus über 50 Spielstationen, Turnieren, Mitmach-Aktionen und einer Bühne mit spannendem Showprogramm auf die Besucher.

Auf der Bühne wird an beiden Tagen Gaming-Journalist und Podcaster Manuel Fritsch durch das Programm führen. Im Programm findet sich auch ein echtes Highlight: In einer Podiumsdiskussion werden Chihiro Fujioka (Game Designer von Super Mario RPG), Hafu Hafu Ode-N (Game-Grafikdesigner), Animo (Sängerin) und Kenji Ozawa (Game Director für Visions of Mana) exklusive Einblicke in die japanische Spieleindustrie geben.

Darüber hinaus startet am 29.11. auch ein besonderer Steam-Sale unter dem Motto „BE A HERO! Save The Day One Game At A Time“. Neben den vor Ort anspielbaren Titeln werden dabei auch 200 weitere Spiele teilweise rabattiert angeboten.

Unter den anspielbaren Titeln vor Ort finden sich sowohl einige Hochkaräter als auch Geheimtipps, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Mit dabei sind unter anderem Cralon, Date Everything!, Dispatch, Frostpunk 2, Pioneers of Pagonia sowie das kürzlich erschienene The Berlin Apartment. Eine vollständige Übersicht aller Spiele gibt es hier.

Wer die Comic Con Stuttgart nicht selbst besuchen kann, kann sich das Bühnenprogramm außerdem auf dem YouTube-Channel von Gameswelt ansehen, dem offiziellen Medienpartner der Gaming Zone. Auch wir werden live vor Ort sein und das Geschehen auf unseren Social-Media-Kanälen begleiten.

Die Comic Con Stuttgart findet am Samstag und Sonntag, dem 29. und 30. November, zum neunten Mal statt. Was euch neben der Gaming Zone noch erwartet, könnt ihr hier in unserem Vorschaubericht oder auf der offiziellen Website nachlesen.