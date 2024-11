Comic Con Stuttgart 2024 freut euch auf Stars, Panels und einmalige Erlebnisse

Nur noch wenige Wochen bis zur Comic Con Stuttgart. Vom 30.11 bis zum 01.12.2024 verwandeln sich die Messehallen in Stuttgart in ein Paradies für Fans von Comics, Anime, Manga, Filmen, Serien, Gaming und Popkultur. Auch wir von Game2Gether werden live vor Ort sein.

Volles Programm

In diesem Jahr liefert die Comic Con wieder ein buntes Programm, das jedes Fan-Herz höherschlagen lässt. Hier sind einige der Highlights:

– Star-Gäste: Auch in diesem Jahr versprüht die Comic Con den Glamour und Glanz Hollywoods in den Messehallen. Fans können sich auf Begegnungen mit hochkarätigen Stars freuen, darunter Clark Gregg (Avengers und Agents of S.H.I.E.L.D.), Katee Sackhoff (Riddick, Battlestar Galactica und The Mandalorian) oder Ian McElhinney (Game of Thrones und Rogue One).

Ein besonderes Highlight erwartet dieses Jahr die Fans des Rollenspiel-Giganten Baldur’s Gate 3: Zahlreiche Synchronsprecher der beliebten Charaktere stehen für Signaturen, Panels und persönliche Begegnungen bereit. Mit dabei sind Tim Downie (Stimme von Gale), Jennifer English (Shadowheart), Devora Wilde (Lae’zel), Theo Solomon (Wyll), Tamaryn Payne (Mizora), Tracy Wiles (Jaheira), Amelia Tyler (die Erzählerstimme) und Aliona Baranova (Corrina das Eichhörnchen). Diese beeindruckende Besetzung bringt die Charaktere, die Gamer weltweit ins Herz geschlossen haben, direkt in die Messehallen und bietet eine seltene Gelegenheit, die Stimmen hinter den Figuren hautnah zu erleben.

Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die vielen Stars und Sternchen, die auf der Comic Con vertreten sind! Eine vollständige Übersicht aller Gäste findet ihr hier.

– Sammelkarten-Paradies: Die Comic Con Stuttgart hält dieses Jahr für Sammler und Fans ein besonderes Highlight bereit: ein Event ganz im Zeichen der Sammelleidenschaft! Gemeinsam mit Collectors City präsentiert Topps als exklusiver Partner die dritte Card Show, die am Messewochenende in Halle 8 stattfinden wird. Hier erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Wochenende voller Sammelspaß und spannender Aktionen am Topps-Stand.

In diesem Jahr dreht sich alles um Star Wars. Ein detailgetreuer Nachbau eines Teils des Todessterns lädt dazu ein, die neuesten Sammelkarten und Produkte von Topps in galaktischer Atmosphäre zu entdecken. Als besonderes Fotomotiv stehen sogar Replicas von R2-D2 und C-3PO bereit.

An beiden Tagen findet außerdem eine exklusive einstündige Autogrammstunde mit Joonas Suotamo, bekannt als Chewbacca in den Star Wars Sequels und Solo: A Star Wars Story, statt.

– Galactic Cantina: Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr kehrt die beliebte „Galactic Cantina“ auf die Comic Con Stuttgart zurück und verspricht erneut galaktische Stimmung für alle Star Wars-Fans!

Um die Atmosphäre noch immersiver zu machen sind zahlreiche Kostümclubs freuen, deren Mitglieder in authentischen Outfits die Area mit leben füllen. Auch Eman Esfandi (Ezra Bridger in Star Wars: Ahsoka), Katie Sackhoff (Bo-Katan Kryze in Clone Wars, Rebels und Mandalorian) und Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren in Ahsoka) werden die Cantina mit ihrer Anwesenheit bereichern.

Darüber hinaus können sich Besucher auf zahlreiche Programmpunkte freuen darunter Workshops, Talks oder der alljährliche Cosplay Contest.

Merch, Merch und noch mehr Merch

Auch dieses Jahr erwartet die Besucher der Comic Con Stuttgart ein wahres Paradies für Sammler und Merchandise-Liebhaber. In den Hallen finden sich verschiedene Händler, die eine große Auswahl an begehrten Sammlerstücken und einzigartigem Fanartikeln anbieten.

Für alle, die auf der Suche nach wirklich einzigartigen Stücken sind, lohnt sich ein Abstecher in die Artist Alley in Halle 8. Hier versammeln sich talentierte Künstler und Kreative aus der Szene, die ihre Werke nicht nur ausstellen, sondern auch zum Verkauf anbieten. Von originalen Artworks und Illustrationen bis hin zu handgefertigten Accessoires und Prints finden Besucher hier alles, was das Fanherz begehrt.

Wissenswertes für Besucher

– Öffnungszeiten: Die Comic Con ist an beiden Messetagen von 09:00 bis 18:00 geöffnet.

– Tickets: Tickets können online über die offizielle Webseite der Comic Con erworben werden. Es gibt Tages- und Mehrtagestickets sowie VIP-Pässe mit besonderen Vorteilen. Außerdem können hier die Tickets für Autogramme und Fotosessions mit den Stars erworben werden.

Die Comic Con verspricht auch in diesem Jahr ein unvergessliches Erlebnis für Comic- und Film und Gamingfans zu werden. Wir freuen uns auf ein spannendes Programm, tolle Artists und natürlich auf die Gaststars und euch!

Ihr wollt weitere Eindrücke, was euch auf der Comic Con Stuttgart alles erwarten kann? Dann schaut euch hier einen Zusammenschnitt des vergangenen Jahres an: