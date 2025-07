JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death Kinostart

Crunchyroll hat heute den Kinostart des Kompilationsfilms JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie bekannt gegeben. Gemeinsam mit Sony Pictures Entertainment wird der Film am 29. Juli exklusiv in den deutschen Kinos gezeigt. Er wird auf Japanisch mit deutschen Untertiteln laufen.

Über JUJUTSU KAISEN

Der Film fasst den beliebten Arc „Hidden Inventory / Premature Death“ aus der erfolgreichen Serie JUJUTSU KAISEN zusammen und kehrt für eine Kinoaufführung zurück. Er erzählt die Vorgeschichte von Satoru Gojo und Suguru Geto. Zwei enge Freunde und eine wichtige Mission, die ihre Beziehung auf die Probe stellt. Mit neu abgemischtem Sound für ein noch intensiveres Kinoerlebnis bietet diese hochwertige Version, die bereits bei der Ausstrahlung viele Fans begeisterte, eine spannende Rückkehr auf die große Leinwand.

Die Anime-Serie JUJUTSU KAISEN, produziert von Toho Animation und animiert vom bekannten Studio MAPPA, basiert auf dem gleichnamigen Erfolgs-Manga von Gege Akutami, der in der Weekly Shonen Jump von Shueisha erscheint. Die Serie feierte ihre Premiere im Oktober 2020 und hat sich seitdem zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, das fest in der Popkultur verankert ist. Die äußerst beliebte zweite Staffel wurde im Dezember 2023 abgeschlossen und bei den Crunchyroll Anime Awards 2024 sogar als „Anime des Jahres“ ausgezeichnet.

Nach dem Ende der zweiten Staffel ist JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie die erste neue Veröffentlichung aus dem Universum. Es ist außerdem der erste Kinofilm der Reihe seit dem Prequel 0, der weltweit über 188 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Sowohl die erste und zweite Staffel als auch der Film JUJUTSU KAISEN 0 sind auf Crunchyroll verfügbar.

Handlung

Noch bevor sie sich zu Feinden entwickelten, waren Satoru Gojō und Suguru Getō Freunde und Klassenkameraden. Die beiden bekommen den Auftrag die Schülerin Riko Amanais zu beschützen. Sie soll als Sternplasmahülle geopfert werden, bis sie in der Lage ist, ihre Pflicht zu erfüllen. Nur die beiden sind dazu mit einem religiösen Kult und anderen Fluchmagiern in der Lage. Die Mission verändert schon bald ihr Schicksal und wird die beiden Jujuzisten in unvorstellbarem Maße auf die Probe stellen.