Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle – Haupttrailer

Der Haupttrailer zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ist jetzt verfügbar. Er enthält brandneues und bisher unveröffentlichtes Bildmaterial aus dem anstehenden Spielfilm. Außerdem wurden Opening von „A World Where the Sun Never Rises” (SACRA MUSIC) von Aimer und Ending von „Shine in the Cruel Night” (SACRA MUSIC) von LiSA enthüllt.

Infinity Castle Handlung

Tanjirō Kamado ist ein junger Junge, der sich den Dämonenjägern anschließt, nachdem seine kleine Schwester Nezuko selbst in einen Dämon verwandelt wurde.

Im Verlauf seiner Reise wächst er an seinen Aufgaben, vertieft seine Freundschaften und Bindungen zu anderen Mitgliedern des Dämonenjäger-Korps. Gemeinsam mit seinen Gefährten Zenitsu Agatsuma und Inosuke Hashibira hat Tanjirō bereits viele Dämonen bekämpft. Dabei arbeitet er eng mit den hochrangigen Schwertkämpfern des Korps zusammen, den sogenannten Säulen, darunter die Flammensäule Kyōjurō Rengoku im Mugen Train, die Klangsäule Tengen Uzui im Freudenviertel sowie die Nebelsäule Muichirō Tokitō und die Liebessäule Mitsuri Kanroji im Schwertschmiededorf.

Während eines gemeinsamen Gruppentrainings, dem sogenannten Säulentraining, das die Dämonenjäger zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Kampf gegen die Dämonen absolvieren, erscheint Muzan Kibutsuji im Ubuyashiki-Anwesen. Als das Oberhaupt der Dämonenjäger in Gefahr gerät, eilen Tanjirō und die Säulen zum Hauptquartier. Doch Muzan Kibutsuji stürzt sie in einen tiefen Abgrund, der sie an einen geheimnisvollen Ort bringt.

Ihr Sturz endet in der Festung der Dämonen, dem Infinity Castle, wo der entscheidende Kampf zwischen Dämonenjägern und Dämonen entbrennt.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ist derzeit auf Crunchyroll als Stream verfügbar. Zudem gibt es vier Alben der Serie sowie vier Orchesterkonzerte, die auf internationalen Musik-Streaming-Plattformen zu finden sind.

Credits

Regie: Haruo Sotozaki

Originalgeschichte: Koyoharu Gotoge

Drehbuch und Animations-Produktion: ufotable

Der erste Film der Trilogie erscheint am 18. September 2025 in den deutschen, österreichischen und schweizer Kinos. Sogar in IMAX und anderen Premium Formaten. Durch Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment erfolgt der Vertrieb.

