Game Pass Juli 2025 Teil 2 – Liebling, ich hab die Kinder…

Weiter geht es mit der zweiten Halbzeit von Xbox Game Pass Juli 2025. Die meisten von euch sind wahrscheinlich noch mit Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 beschäftigt, aber zum Ende des Monats schrumpfen wir wieder auf Käfergröße im Vorgarten in Grounded 2. Für die Titel und Vorteile ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass Juli 2025

Jetzt verfügbar:

High On Life (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Ab 17. Juli:

RoboCop: Rogue City (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard My Friendly Neighborhood (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 18. Juli:

Back to the Dawn (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 22. Juli:

Abiotic Factor (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 23. Juli:

Wheel World (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 24. Juli:

Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 29. Juli:

Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 01. August:

Farming Simulator 25 (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Diese Titel verlassen das Angebot am 31. Juli:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Gigantic (Cloud, Konsole, PC)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Konsole, PC)

Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Konsole, PC)

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten, in der Xbox App auf Windows-PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Fragpunk: Unlock Lancers & Weapon Skins (Cloud, Konsole, PC) – 30. Juli

Schaltet alle aktuellen Lancer und den Zugang zum Groovy Night Series-Waffenskins-Bundle frei, darunter fünf Waffenskins der Extremstufe (mit Modell-VFX, Kill-VFX und Skin-Animation)! Erhaltet am Tag der Veröffentlichung Zugang zu jedem neuen Lancer. Das Extreme Skin Bundle wird alle 4 Monate aktualisiert. Lasst uns gemeinsam die Regeln brechen!

Asphalt Legends Unite: Exclusive Monthly Gift Bundle (Cloud, Konsole, PC) – 30. Juli

Schaltet das Auto Acura NSX GT3 Evo, 10 Kartenpakete und 500.000 Credits frei, um eure Sammlung zu erweitern und die Führung auf der Rennstrecke zu übernehmen! Für diesen Vorteil ist Asphalt Legends Unite erforderlich.

Ultimate-Perks

Super Animal Royale: Summer Perks Bundle – Jetzt verfügbar

Schaltet das Super Animal Royale Sommer-Xbox-Perks-Bundle frei, um euch in dieser Sommersaison stilvoll euren Platz an der Spitze der Nahrungskette zu sichern!

Apex Legends: Prodigy Supercharge Pack – Jetzt verfügbar

Nehmt mit dem Prodigy Supercharge Pack an den Apex Games teil und macht euch bereit für den Kampf. Diese Sammlung enthält Inhalte, mit denen ihr bestimmte Waffen und Legenden mit spezieller Ausrüstung aufmotzen könnt. Das Paket enthält zwei Charakter-Skins (Fuse und Revenant), zwei Waffen-Skins (Volt SMG und Charge Rifle) und zwei Banner (Fuse und Revenant).

Offizieller Ankündigungstrailer zu Grounded 2.