Game Pass Juli 2025 – Sk8 or DIE!

Zu Beginn von Xbox Game Pass Juli 2025 wird wahrscheinlich kaum ein Spiel so hoch und runter gespielt, wie Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Der Skate-Arcade Klassiker, von und mit Tony Hawk, bekommt einen neuen Anstrich und Spielmechanikern. Außerdem ist er nicht nur demnächst erhältlich sondern auch direkt im Game Pass! Um auf das Brett steigen zu können ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass Juli 2025

Jetzt verfügbar:

Little Nightmares II (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

(Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Ab 02. Juli:

Legend of Mana (Konsole)

Game Pass Standard

(Konsole) Game Pass Standard Trials of Mana (Konsole)

Game Pass Standard

Ab 03. Juli:

Ultimate Chicken Horse (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Ab 08. Juli:

The Ascent (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Ab 09. Juli:

Minami Lane (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 11. Juli:

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 15. Juli:

High On Life (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Retro Classics

Retro Classics, unsere großartige Zusammenarbeit mit Antstream Arcade, wird immer besser. Diese Spiele-Juwelen wurden kürzlich hinzugefügt:

Cosmic Commuter

Heart of China

Skiing

Solar Storm

Subterranea

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Juli:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Flock (Cloud, Konsole und PC)

Mafia Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Magical Delicacy (Cloud, Konsole und PC)

Tchia (Cloud, Konsole und PC)

The Callisto Protocol (Cloud, Konsole und PC)

The Case of the Golden Idol (Cloud, Konsole und PC)

DLCs und Updates

Diablo IV: Sins of the Horadrim – Ab heute verfügbar

Deckt ein gut behütetes Geheimnis auf: Die arkane Magie der Horadrim wartet auf euch. Bereitet euch darauf vor, in der neuen Saison von Diablo IV: Sins of the Horadrim einem bekannten Feind mit neuer Wut gegenüberzutreten: Astaroth.

Deckt ein gut behütetes Geheimnis auf: Die arkane Magie der Horadrim wartet auf euch. Bereitet euch darauf vor, in der neuen Saison von Diablo IV: Sins of the Horadrim einem bekannten Feind mit neuer Wut gegenüberzutreten: Astaroth. Palworld: Tides of Terraria – Jetzt verfügbar

Das lang erwartete Update Palworld x Terraria ist jetzt verfügbar und hat die neuen Spielfunktionen Angeln, Bergung, größere Städte, Pal-Vertrauen und viele weitere im Gepäck! Aber Vorsicht, das Verderben naht…

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Mecha Break: Mashmak Rocket Bundle (PC und Xbox Series X|S) – 2. Juli

Startet eurer Mecha Break-Erlebnis mit dem Mashmak Rocket Bundle, einem exklusiven Piloten-Outfit, einer exklusiven Striker-Lackierung und einer exklusiven Insignie.

Startet eurer Mecha Break-Erlebnis mit dem Mashmak Rocket Bundle, einem exklusiven Piloten-Outfit, einer exklusiven Striker-Lackierung und einer exklusiven Insignie. Splitgate 2: Aeros Javi Ace-Skin (Cloud, Konsole und PC) – 3. Juli

Splitgate 2 ist ein einzigartiger, kostenloser Shooter mit Portalen und einem brandneuen Arena-/Battle-Royale-Hybridmodus. Der Ace-Charakter-Skin wurde in Xbox-Grün gestaltet.

Splitgate 2 ist ein einzigartiger, kostenloser Shooter mit Portalen und einem brandneuen Arena-/Battle-Royale-Hybridmodus. Der Ace-Charakter-Skin wurde in Xbox-Grün gestaltet. Asphalt Legends Unite: Exklusives monatliches Geschenkpaket (Konsole und PC) – Jetzt verfügbar

Schaltet Kartensätze, Credits und Token frei! Erhaltet 10 Kartensätze, 250 Token und 250.000 Credits, um eure Sammlung zu verbessern und die Führung auf der Rennstrecke zu übernehmen!

Ultimate-Perks

3on3 Freestyle: Exklusives Spielpaket – Jetzt verfügbar

Betretet den Court mit Stil – mit exklusiven Outfits nur für Xbox, 50 Ingame Punkten und 3 zufälligen Platin-Kartenpaketen, mit denen ihr die Leistung eures Charakters steigern könnt. Das Basisspiel 3on3 FreeStyle ist in diesem Perk enthalten.

Betretet den Court mit Stil – mit exklusiven Outfits nur für Xbox, 50 Ingame Punkten und 3 zufälligen Platin-Kartenpaketen, mit denen ihr die Leistung eures Charakters steigern könnt. Das Basisspiel 3on3 FreeStyle ist in diesem Perk enthalten. EA Sports UFC 5: Heavyweight Icons Bundle – Jetzt verfügbar

Betretet das Octagon und verteilt Haymaker mit dem Heavyweight Icons Bundle, das mit eurer EA Play-Mitgliedschaft verfügbar ist.

Offizieller Trailer zu Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4.