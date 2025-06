Game Pass Juni 2025 Teil 2 – Der Warcraft Monat

In der zweiten Hälfte von Xbox Game Pass Juni 2025 geht es in die Welt von Warcraft. Außerdem mit dabei Call of Duty: WWII. Um den vollumfänglichen Service nutzen zu können ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass Juni 2025

Jetzt verfügbar:

Ab 18. Juni:

Star Trucker (Xbox Series X|S)

Game Pass Standard

(Xbox Series X|S) Game Pass Standard Wildfrost (Konsole)

Game Pass Standard

Ab 19. Juni:

Rematch (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 24. Juni:

Volcano Princess (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 26. Juni:

Against the Storm (Cloud und Konsole)

Game Pass Ultimate

(Cloud und Konsole) Game Pass Ultimate Warcraft I: Remastered (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Warcraft II: Remastered (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Warcraft III: Reforged (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 30. Juni:

Call of Duty: WWII (Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Ab 01. Juli:

Little Nightmares II (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

(Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Diese Titel verlassen das Angebot am 30. Juni:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Arcade Paradise (Cloud, Konsole und PC)

Journey to the Savage Planet (Cloud, Konsole und PC)

My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsole und PC)

Robin Hood: Sherwood Builders (Cloud, Konsole und PC)

SteamWorld Dig (Cloud und Konsole)

SteamWorld Dig 2 (Konsole und PC)

DLCs und Updates

Fallout 76: Gone Fission – Jetzt verfügbar

Begebt euch zum Angler’s Rest, um die postapokalyptische Angeltour zu beginnen. Kombiniert verschiedene Köder und Ruten, um über dreißig neue Fische zu fangen und vielleicht sogar eine lokale Legende an den Haken zu bekommen. Kocht neue Rezepte oder stellt eure Angel-Trophäen stolz in eurem C.A.M.P. aus.

Begebt euch zum Angler’s Rest, um die postapokalyptische Angeltour zu beginnen. Kombiniert verschiedene Köder und Ruten, um über dreißig neue Fische zu fangen und vielleicht sogar eine lokale Legende an den Haken zu bekommen. Kocht neue Rezepte oder stellt eure Angel-Trophäen stolz in eurem C.A.M.P. aus. Minecraft: Chase the Skies – Ab heute verfügbar

Erhebt euch in die Lüfte, mit Minecrafts Chase the Skies! Fliegt mit eurem fröhlichen Ghast, baut hoch in die Wolken, bindet eine Karawane von Kamelen zusammen, findet wandernde Freunde mit der Suchleiste und vieles mehr. In der Bedrock Edition könnt ihr das Spiel außerdem in einem neuen Gewand bewundern. Mit Minecrafts größter offizieller grafischer Überarbeitung – Vibrant Visuals – erwartet euch eine ganz neue Design-Erfahrung.

Erhebt euch in die Lüfte, mit Minecrafts Chase the Skies! Fliegt mit eurem fröhlichen Ghast, baut hoch in die Wolken, bindet eine Karawane von Kamelen zusammen, findet wandernde Freunde mit der Suchleiste und vieles mehr. In der Bedrock Edition könnt ihr das Spiel außerdem in einem neuen Gewand bewundern. Mit Minecrafts größter offizieller grafischer Überarbeitung – Vibrant Visuals – erwartet euch eine ganz neue Design-Erfahrung. Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s – Ab heute verfügbar

Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s bringt Springtrap. Einst bekannt als William Afton – als Animatronic in The Fog. Springtrap ist ein brutal effizienter, neuer Killer mit einzigartigen Spielmechaniken und drei furchteinflößenden Perks. Er spezialisiert sich auf die Überwachung der gesamten Karte und unerlässliche Verfolgung seiner Opfer – Jump Scares sind vorprogrammiert.

> Noch mehr Titel aus diesem Monat.

Offizieller Trailer zum Multiplayer von Call of Duty: WWII.