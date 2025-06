Detektiv Conan Film 28: Der Flashback des Einäugigen im August

Crunchyroll kündigte kürzlich das Erscheinungsdatum für Detektiv Conan Film 28: Der Flashback des Einäugigen an. Der Film wird wie in der Vergangenheit in deutscher Synchronisation als auch im japanischer original Vertonung mit deutschen Untertiteln verfügbar sein.

Der Flashback des Einäugigen Handlung

Yamato und Yui Uehara bekommen von der Polizei Nagano die Benachrichtigung, dass ein Forscher in einem Observatorium in den Yatsugatake-Bergen von einer vermummten Person angegriffen wurde. Während der Ermittlungen bemerkt Kansuke plötzlich ein ungewöhnliches Ziehen in seinem Auge, das er sich vor zehn Monaten bei einer Lawinenverletzung zugezogen hatte.

Zur gleichen Zeit wird Kogorô von seinem früheren Kollegen Sametani kontaktiert. Dieser behauptet, eine heiße Spur im Zusammenhang mit Kansukes Lawinenunfall zu haben. Bevor sie sich jedoch treffen können, wird Sametani direkt vor Kogorô und Conan kaltblütig erschossen. Um den Vorfällen auf den Grund zu gehen, reist Kogorô nach Nagano, während Conan zusammen mit Amuro und Kazami mit den Ermittlungen beginnt.

Vor Ort stoßen sie auf einen Raubüberfall, der vor acht Jahren passiert ist. Doch dann wird plötzlich jemand gezielt auf Kansuke angesetzt. Die große Frage ist: Kann Conan die Angriffe aufhalten und die Wahrheit ans Licht bringen?

Die ersten Minuten auf der AnimagiC

Die ersten 15 Minuten des Films 28ten Detektiv Conan Film führt erstmals exklusiv die deutsche Anime-Convention AnimagiC am 2. August vor.

Angaben zur Produktion

Dauer: 110

Regie: Katsuya Shigehara

Drehbuch: Takeharu Sakurai

Originalvorlage: Original-Manga: Gosho Aoyama

Produktion: Shuho Kondo/Goshi Yoshida/Yuhei Okada

Originalbesetzung: Ran Mori: Wakana Yamazaki, Kansuke Yamato: Yuji Takada, Yui Uehara: Ami Koshimizu, Takaaki Morofushi: Show Hayami

Genre: Action, Krimi, Thriller

Musik: Yugo Kanno

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene

Ⓒ 2025 GOSHO AOYAMA/DETECTIVE CONAN COMMITTEE All Rights Reserved