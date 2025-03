Crunchyroll Frühling 2025 – Alle bisherigen Ankündigungen

Das Crunchyroll Frühling 2025 Programm wurde kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Es ist davon auszugehen, dass es noch lange nicht alles ist, was uns erwartet, jedoch sind bereits einige AAA-Titel dabei!

Crunchyroll Frühling 2025

Eine neue, glühend heiße Saison steht bevor. Das Fire-Force-Team ist zurück im Einsatz, vier Jahre nach dem Ende der letzten Staffel. In WIND BREAKER Staffel 2 setzt Sakura seinen Aufstieg vom Highschool-Rowdy zur heldenhaften Legende fort! Lernt außerdem Koichi kennen, einen College-Studenten, der davon träumt, ein Held im Spin-off My Hero Academia: Vigilantes zu werden. Zu guter Letzt: Verpasst nicht die Rückkehr von One Piece, das nach einer sechsmonatigen Pause mit den Fortsetzungen des Egghead Island-Arc zurückkehrt!

Die Frühlingssaison bringt auch viele neue Animes mit sich, darunter The Beginning After the End, die Adaption einer berühmten koreanischen Fantasy-Light Novel (auch als Webtoon). To Be Hero X, ein Superhelden-Action-Drama; WITCH WATCH, eine Fantasy-Rom-Com, basierend auf dem beliebten Manga aus Weekly Shōnen Jump von Shueisha; I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire!, eine neue Isekai-Geschichte über eine Wiedergeburt in einer anderen Welt; Anne Shirley, basierend auf dem berühmten Klassiker Anne of Green Gables und vieles mehr. Dies bekommt hier demnächst auf eurem Anime Streamingdienst Crunchyroll.

Vollständige Liste neuer Serien und Staffeln

NEUE SERIEN:

The Unaware Atelier Meister – 30. März

Catch Me at the Ballpark! – 01. April

Once Upon a Witch’s Death – 01. April

The Beginning After the End – 02. April

The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom – 02. April

Please Put Them On, Takamine-san – 02. April

The Brilliant Healer’s New Life in the Shadows – 03. April

Can a Boy-Girl Friendship Survive? – 04. April

To Be Hero X – 05. April

Anne Shirley – 05. April

GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS – 05. April

I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire! – 05. April

Classic★Stars – 05. April

WITCH WATCH – 06. April

The Gorilla God’s Go-To Girl – 06. April

ZatsuTabi -That’s Journey – 07. April

Summer Pockets – 07. April

#COMPASS2.0 ANIMATION PROJECT – 07. April

The Shiunji Family Children – 08. April

A Ninja and an Assassin Under One Roof – 10. April

Teogonia – 11. April

Food for the Soul – 12. April

mono – 12. April

NEUE STAFFELN:

WIND BREAKER Staffel 2 – 03. April

Fire Force Staffel 3 – 04. April

Bye Bye, Earth Staffel 2 – 04. April

Black Butler -Emerald Witch Arc – 05. April

SHOSHIMIN: How to become Ordinary Staffel 2 – 05. April

I’ve Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level Staffel 2 – 05. April

One Piece (zurück aus der Unterbrechung) – 06. April

My Hero Academia: Vigilantes – 07. April

Our Last Crusade or the Rise of a New World Staffel 2 – 10. April

> Der baldige europäische Weekly Shōnen Jump.

FORTSETZUNG DER SERIEN VOM WINTER 2025:

I Left my A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths!

Die Tagebücher der Apothekerin Staffel 2

Bitte beachtet, dass sich Zeitplan und Synchronisationssprachen sich ändern können. Die Verfügbarkeit einzelner Serien und Episoden kann je nach Region variieren!