MANGA ISSHO demnächst im Handel!

Der BANZAI ist zurück!!! Naja, fast. Mit MANGA ISSHO kommt zumindest eine europäische Version eines Shonen Jumps im März in den Buchhandel. Daran beteiligt ist sogar Erfinder des BANZAI!s Joachim Kaps (altraverse), welcher unter ehemals Carlsen Comics den Grundstein für Manga in Deutschland ebnete. Damit liegt das Projekt bereits in guten Händen.

Das erwartet uns mit MANGA ISSHO

Wie wir bereits im vergangenen Jahr berichtet hatten, arbeiten an dem Sammelband vier Verlage aus Europa zusammen. In jeder Ausgabe befinden sich 300 Seiten an ausgewählten Geschichten von Mangaka aus ganz Europa. Die Bände erscheinen sogar in ihrer jeweiligen Landessprache. Auf der offiziellen Homepage könnt ihr einen Blick riskieren, welche Autoren und Künstler in der ersten Ausgabe vertreten sind.

> Unser Beitrag zur Ankündigung.

Die erste Ausgabe erscheint am 24.03. im Handel und wird künftig vierteljährlich veröffentlicht. Um den Start gebürtig zu feiern, gibt es zu jeder Bestellung im Handel oder im Webshop zusätzlich Sticker, Buttons, Postkarten und eine Leseprobe.

Außerdem gibt es das Magazin auf der Manga-Comic-Con, die vom 27. bis 30. März in Leipzig stattfindet. Vor Ort sind zudem Künstler anzutreffen. Sichert euch am besten ein Autogramm auf exklusiven Shikishi.