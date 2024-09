Marvel Studios’ Thunderbolts – Offizieller Trailer und Kinostart

Marvel Entertainment hat den ersten offiziellen Trailer zu Thunderbolts veröffentlicht. Mit ihm gibt es nicht nur einen ersten Eindruck, was der Film sein möchte, sondern auch gleich einen ungefähren Termin für den Kinostart.

Thunderbolts Story und Cast

Careful who you assemble klingt wie eine Drohung, ist aber ganz passend. Die Thunderbolts sind eine Gruppe von Außenseitern und sehr miesen, was wir „Helden“ nennen würden. Yelena ist zurück und bildet ein Team mit ungewöhnlichen Gesichtern. Zu diesen zählen Bucky Barnes, ihr Vater Red Guardian, U.S. Agent, Taskmaster und Ghost. Die meisten von ihnen haben schon Bekanntschaft gemacht mit Valentina Allegra de Fontaine. Sei es in der Serie The Falcon and the Winter Soldier oder in der Post-Credit-Szene von Black Widow. Alle hatten bereits einen festen Platz im Marvel Cinematic Universe Kanon und dürften bekannt sein. Marvel-typisch verrät der Trailer jedoch nicht auf wessen Seite die Gruppe steht oder gar S.H.I.E.L.D. Agentin Valentina.

Zum Cast gehören: Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), David Harbour (Red Guardian), Wyatt Russell (U.S. Agent), Olga Kurylenko (Taskmaster), Hannah John-Kamen (Ghost) und Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine).

Die Thunderbolts erwarten uns im Mai 2025 in den deutschen Kinos.