Marvel Studios’ Thunderbolts* – Neuer Trailer veröffentlicht

Marvel Studios hat einen weiteren Trailer zum Team Thunderbolts* veröffentlicht. Dieses außergewöhnliche Team ohne besondere Superkräfte, wie Fliegen oder Blitze beschwören muss in große Fußstapfen treten und soll die Avengers ablösen. Was sie besonders auszeichnet, ist ihr Außenseiter-Dasein und das sie wirklich daneben sind.

Thunderbolts* auf der Cornflakes Schachtel

Natürlich können wir die Handlung nur anhand der Trailer herunterbrechen und durch die Comics mutmaßen, was uns erwartet. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Avengers sind nicht mehr da und es scheint, dass Valentina Allegra de Fontaine plant eine neue Heldengruppe zu etablieren. Sie hat bereits in Black Widow, The Falcon and the Winter Soldier und Hawkeye ihre Fäden gezogen und so Kandidaten für die Thunderbolts* gesammelt. Es benötigt ein großes Ereignis, um das Team zu etablieren und dem Gremium zu zeigen, dass wir sie brauchen. Da kommt der Junkie Robert Reynolds ins Spiel. Dieser wird zu Sentry, da er neues Supersoldaten Serum leichtfertig probiert, nachdem er in ein Labor eingebrochen war.

Die Besetzung

Zur Besetzung gehören, wie im ersten Ausschnitt zu sehen, Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), David Harbour (Red Guardian), Wyatt Russell (U.S. Agent), Olga Kurylenko (Taskmaster) und Hannah John-Kamen (Ghost). Des Weiteren taucht Lewis Pullman (Sentry) auf, der einen der mächtigsten Figuren aller Zeiten im MCU spielt und wahrscheinlich noch für den nächsten Avengers Teil relevant sein dürfte.

> Der D23 Brazil Special Look Trailer.

Thunderbolts* ist ab 1. Mai im Kino.