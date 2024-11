Thunderbolts* – D23 Brazil Special Look Trailer

Zu Thunderbolts* veröffentlichte Marvel auf YouTube einen neuen Trailer. Dieser ist jedoch vielmehr ein erster Blick, auf das was uns erwartet, da wir einen ganzen Abschnitt zu sehen bekommen!

Thunderbolts* verspricht Spaß

Nachdem die Meinungen zum ersten Trailer etwas enttäuscht waren, verspricht dieser Special Look in die richtige Richtung zu gehen. Dies könnte vor allem daran liegen, da Winter Soldier und Red Guardian eine ähnliche Vergangenheit haben und ähnlich kaputt sind. Die Eröffnungsszene konnte jedenfalls überzeugen und wir dürfen gespannt sein, was passiert, wenn eine miese Frau eine Gruppe aus den miesesten der Miesen zusammenstellt.

Die Besetzung

Zur Besetzung gehören Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), David Harbour (Red Guardian), Wyatt Russell (U.S. Agent), Olga Kurylenko (Taskmaster), Hannah John-Kamen (Ghost) und Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine). Außerdem ein süßes Meerschweinchen in der Szene, in dem eine Etage eines Gebäudes gesprengt wird.

> Zum ersten offiziellen Trailer.

Kinostart ist voraussichtlich der 1. Mai 2025.