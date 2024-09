The Grand Tour: One For The Road – Offizieller Trailer

Eine Ära geht zu Ende. The Grand Tour: One For The Road läutet den finalen Abschluss des Trios aus Jeremy Clarkson, James May & Richard Hammond ein. Seit knapp 22 Jahren stehen die drei vor der Kamera und hinter dem Steuer. Die Folge ist im September auf Amazon Prime Video verfügbar.

The Grand Tour: One For The Road

Fans der charmanten Briten müssen jetzt stark sein, Tränen werden sicher kullern. Aus der Motorsport Welt sind die drei Auto-Journalisten und Reise-Experten eigentlich nicht mehr wegzudenken. 2002 hat alles angefangen mit Top Gear, bis nach dem Bruch mit BBC der Wechsel zu Amazon Prime erfolgte und das Automagazin unter dem neuen Namen The Grand Tour lief.

Seit ein paar Jahren jedoch gibt es keine reguläre Staffel mehr, sondern vereinzelnde Episoden, die einem bestimmten Land oder dem Rennsport gewidmet sind. In diesem emotionalen Abschluss geht es für das Trio durch Simbabwe, einem Binnenstaat im südlichen Teil Afrikas. Diesmal haben sie sich Autos ausgesucht, welche sie selbst schon immer besitzen wollten. Als Zuschauer darf sich erneut auf spektakuläre Bilder von Landschaften einstellen. Außerdem sorgen die Auto-Profis für die typischen chaotischen und lustigen Momente.

> Der Trip durch Europa.

Wer nicht genug von den Persönlichkeiten kriegen kann, der hat auch die Möglichkeit Jeremy Clarkson im Alltag seiner neuen Farm zu begleiten und James May zeigt Prime Mitgliedern nicht nur die Welt, sondern auch kulinarisches zum Kochen.

Streaming-Start von The Grand Tour: One For The Road ist der 13. September 2024.