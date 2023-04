The Marvels – Teaser Trailer zum MCU Abenteuer im Herbst

Soeben veröffentlichte Marvel den ersten Teaser Trailer zu The Marvels, welcher im November 2023 in den Kinos anläuft. Der Film knüpft an die Serie Ms. Marvel aus dem Vorjahr an.

Handlung und Besetzung zu The Marvels

Bereits in der Disney Plus Serie Ms. Marvel 2022 schnitten die End-credits, den Film an, welcher uns voraussichtlich am 9. November 2023 erwartet. Hier kommen die erstaunlichen Marvel Heldinnen zusammen, die aufgrund ihrer kosmischen Power verbunden sind. Wenn Monica Rambeau (Teyonah Parris) oder Kamala Khan (Iman Vellani) ihre Kräfte aktivieren, kann es dazu kommen, dass sie die Plätze untereinander oder mit Captain Marvel (Brie Larson) tauschen.

Dies ist eine frische Idee, die für Spaß im Kino sorgen könnte. Schließlich geht es nicht um einen einfachen Körpertausch, sondern jeweils beide Heldinnen tauschen Platz und Situation, egal wie es dort gerade aussieht. Des Weiteren ist Nick Fury (Samuel L. Jackson) dabei. Wer hätte es also gedacht, dass er in der kommenden Disney Plus Serie Secret Invasion im Juni überlebt? Schlussendlich sammelt der folgende Teil des Marvel Cinematic Universe Punkte durch seine gefährlich süßen Katzen.

Wir sind gespannt, welche Eindrücke zum Film und Handlung wir demnächst mit dem ersten Trailer erhalten.

> Trailer und Informationen zu Secret Invasion.

Der Trailer zu The Marvels.