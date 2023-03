Aus Star Citizen Alpha 3.18.1 wird Alpha 3.18.2!

Der Community Manager “Zyloh” von Cloud Imperium Games (CIG) hat auf der Community Plattform „Spectrum“ angekündigt, dass sich die Star Citizen Community auf Patch Alpha 3.18.2 freuen darf – obwohl der Vorgänger Patch Alpha 3.18.1 noch gar nicht live ist. Was ist da los, werdet ihr euch fragen?

Änderung der Testprozesse

Zyloh erklärt dazu in seinem Beitrag, dass CIG nach „ausführlichen Diskussionen mit den Publishing- und Entwicklungsteams“ beschlossen habe, die Testprozesse grundlegend zu ändern. Ziel sei es, die Zeit bis zur Veröffentlichung zu verkürzen. Vor allem wolle man nach der sehr langen Wartezeit auf den Patch Alpha 3.18 wieder zu einer engeren Taktung zurückkehren.

Die Veröffentlichung von Patch Alpha 3.19 dürfte also in nicht allzu ferner Zukunft liegen, auch wenn CIG hier noch keinen konkreten Zeitplan genannt hat. Welche Inhalte unter anderem im Patch Alpha 3.19 zu erwarten sind, hatten wir in unserem Artikel der letzten Woche angeteasert.

Star Citizen Alpha 3.18.1 und Alpha 3.18.2

Zur Vorgehensweise schreibt Zyloh weiter, dass sie vor diesem Hintergrund die Subpatches Alpha 3.18.1 und Alpha 3.18.2 zeitgleich veröffentlichen werden. Dies soll die Effizienz steigern und dem Zeitplan für Alpha 3.19 zugute kommen.

Derzeit hat CIG Alpha 3.18.1 für externe Tests gesperrt. Die Entwicklerteams arbeiten nun mit aktualisierten Lasttest-Tools weiter an diesem technischen Patch. Dieser dient vor allem der Stabilisierung des Major Patches Alpha 3.18; wir berichteten über die Probleme zum Release.

Alpha 3.18.2 Release schon heute?

Star Citizen Alpha 3.18.2 wird zeitnah, voraussichtlich bereits am heutigen Donnerstag, den 30. März 2023, in die Testumgebung (PTU) eingespielt. Indem CIG diesen Build so mit Hilfe der Community testet, während sie intern weiter an 3.18.1 arbeiten, können sie Zeit gewinnen, um „die nächsten wichtigen Meilensteine zu erreichen“, so Zyloh weiter. Sobald 3.18.2 live im Persistenten Universum (PU) von Star Citizen ist, wird man damit beginnen, Star Citizen Alpha 3.19 für die Testphase vorzubereiten.

Er schließt damit, dass es für CIG wichtig ist, die Community frühzeitig zu informieren. Es sollte keine Verwirrung entstehen, wenn 3.18.2 zum Testen herauskommt, obwohl 3.18.1 noch nicht auf den Live-Servern ist. Sie freuen sich über diesen neuen Ansatz und erhoffen sich deutliche Verbesserungen.

Was bedeutet das?

Dieses Vorgehen könnte natürlich missverstanden werden. Zum Beispiel könnte man annehmen, dass CIG mit diesem Vorgehen alles doch nur durcheinander bringe und verzögere. Aber das Gegenteil ist der Fall: Sie verzögern nichts, sondern beschleunigen die Dinge, indem sie 3.18.1 gewissermaßen in zwei Patches aufteilen.

CIG gibt Patch Alpha 3.18.2 für die Testumgebung PTU frei, bevor 3.18.1 für den Live-Release freigegeben wird, was diese Woche der Fall sein sollte. Aber anstatt darauf zu warten, werden sie den Patch Alpha 3.18.2 sofort ins PTU geben, um ihn zu testen und zu verbessern.

Problemkind „Persistent Entity Streaming“

Star Citizen Alpha 3.18 war zwar als sehr instabiler, aber dennoch wegweisender Patch mit der Kerntechnologie des Persistent Entity Streamings angekündigt worden. Doch auch nach monatelangem Testen war das technische Gerüst nicht stabil genug, um dem Ansturm der interessierten Spieler standzuhalten. Server brachen zusammen, die Kommunikation mit den verschiedenen Datenbanken war nicht durchgängig möglich, bestenfalls gab es Fehlermeldungen. Meistens aber startete das Spiel gar nicht erst.

Wer sich ein Bild von der hohen Komplexität des Persistent Entity Streaming machen möchte, dem sei das ausführliche Video des Youtubers „AstroSam“ zu diesem Thema empfohlen.

Blick nach vorne

Obwohl CIG mit einem schwierigen Start gerechnet hatte, wurden sie anscheinend doch von der Intensität der Probleme überrascht. So entschuldigte man sich im Rahmen der Videoreihe „Inside Star Citizen“ für die Umstände und bat um Geduld. Fieberhaft wurde an der Lösung der vielfältigen Probleme gearbeitet, die zunächst durch einige Hotfixes gemildert wurden. Diese betrafen vor allem die Clients. Mit Star Citizen Alpha 3.18.1 ist nun aber eine erste wirkliche technische Verbesserung vor allem auf Seiten der Server zu erwarten.

Wir sind sehr gespannt auf diese Verbesserungen und halten euch hier wie gewohnt auf dem Laufenden!