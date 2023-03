Star Citizen Alpha 3.19 wird wild – mit Tractor Beams!

In der Videoreihe “Inside Star Citizen“ vom vergangenen Donnerstag, den 23. März 2023, lernt die Community das Gameplay mit fps Tractor Beams kennen. Dieses neue Gameplay-Element wird mit Star Citizen Alpha 3.19 ins Spiel kommen.

Star Citizen Alpha 3.19 bringt neues Gameplay

Schon die handgehaltenen Traktorstrahlen bieten viele sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Beispielsweise das An- und Abdocken von Containern der MISC Prospector, das Stapeln von Kisten in der Aegis Reclaimer und das Austauschen von defekten Schiffsmodulen. Auch Kopfgeldjäger werden Tractor Beams einsetzen können, um Zielpersonen zu fangen und in ein Transportpod zu hieven.

Doch nicht nur, dass Cloud Imperium Games (CIG) zeigt, wie man Kisten durch die Gegend bewegen kann. Sie schlagen auch vor, andere Spieler mit Kisten bewusstlos zu schlagen. Oder dass man sich an Raumschiffe heftet, um diese zu entern, während das Schiff von einer Raumstation startet. Und nicht nur das: In einer Szene wird gezeigt, wie ein einzelner Spieler ein ganzes Raumschiff mit einem Traktorstrahl festhält!

Natürlich gab es nach diesem Video mit seinen – zweifellos auch augenzwinkernden – Einsatzvorschlägen sofort Gegenwind aus der Community. Die Spieler befürchten, dass der Missbrauch der Tractor Beams das ernsthafte Gameplay stören wird.

Unsinn ergibt Sinn

CIG stellt jedoch klar, dass sie den handgehaltenen Traktorstrahl lediglich vorübergehend mit viel zu viel Kraft ausstatten werden. Mit Star Citizen Alpha 3.20 wird das nach und nach angepasst, so dass er sich dann realistischer verhält.

Der Hintergrund dieser anfänglichen Übertreibung ist schnell erklärt: sie wollen die Spieler motivieren, den Tractor Beam auszuprobieren. Sie sollen verrückte Dinge damit angestellen. Vor allem aber geht es CIG darum, möglichst viele Daten zu sammeln und diese zu analysieren. Mit den gewonnenen Erkenntnissen werden anschließend die nächsten, größeren Tractor Beams für Fahrzeuge und Schiffe entwickelt. Und die handheld Beams werden dann entsprechend wieder generft (abgeschwächt).

CIG räumt aber auch ein, dass man auch in dieser ersten Iteration mit dem kleinen Handgerät natürlich keine Schiffe festhalten oder gar hin- und herbewegen können wird.

Technischer Status Alpha 3.18

Auch zum technischen Status, der seit der Veröffentlichung der Alpha 3.18 und der Einführung von Persistent Entity Streaming eher instabil ist, gibt es einige Neuigkeiten: So hat Cloud Imperium Games einen Hotfix ausgerollt. Dieser läuft allerdings nicht unter einer neuen Patch-Nummer. Er verändert lediglich den Code auf den Clients, wodurch sich CIG Verbesserungen vor allem in der Kommunikation mit der globalen Datenbank und den Accountdatenbanken erhofft. Außerdem sollen damit VRAM-Leaks und einige Fehler beim Claiming von Schiffen und vor allem die Fehlercodes 19003 und 19004 behoben werden.

Inzwischen ist der Subpatch Alpha 3.18.1 in Arbeit und wurde am vergangenen Wochenende auch schon mit Teilen der Community im Persitent Test Universe (PTU) getestet. CIG erklärt, dass mit diesem Patch die Last vor allem auf dem Backend deutlich reduziert werden soll. Man erhofft sich dadurch eine Stabilisierung der Spielumgebung. Darüber hinaus, so CIG weiter, experimentiere man ein wenig, um den Service zu verbessern und die gewünschte Stabilität zu erreichen.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch der Subpatch Alpha 3.18.1 mit erheblichen Fehlern behaftet sein wird und eine größere Stabilisierung erst mit Star Citizen Alpha 3.19 eintreten wird.

Alles neu macht Star Citizen Alpha 3.19

Auf jeden Fall wird dieser nächste große Patch eine Menge neuer Spielinhalte mit sich bringen.

Unter anderem wird der Lynx Rover sein Debüt in Star Citizen feiern. Es wird PVP-Missionen geben, ein Tutorial für Neueinsteiger und die komplett überarbeitete Stadt Lorville.

Die größte Gameplay-Innovation ist und bleibt jedoch das Tractor-Beam-Gameplay. In Kombination mit den PVP-Missionen und den leicht übertriebenen Tractor Beam-Kräften wird Star Citizen Alpha 3.19 vor allem eines: richtig wild!

Wir sind gespannt und halten euch hier auf game2gether.de wie gewohnt auf dem Laufenden!