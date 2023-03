Star Citizen Alpha 3.18: alle neuen Inhalte zum Mega-Update (Achtung: Spoiler!)

Mit Star Citizen Alpha 3.18 ist der größte Patch seit dem Release von Alpha 3.0 veröffentlicht. Und genau wie 2017 ändert sich nicht nur die technische Basis. Mit dem Gen12 Renderer ist auch eine neue Grafiktechnologie aktiv. Und natürlich kommen neben noch mehr Updates und Anpassungen auch jede Menge neue Features und Gameplay-Elemente ins Spiel. Wir geben euch hier einen Überblick über alle Inhalte dieses Mega-Patches!

Überblick:

Was ist neu?

Kerntechnologie

– Persistent Entity Streaming

– Gen12 Renderer

Neu zu entdeckende Orte

– Daymar-Absturzstelle

– Sandhöhle Archetyp

– Stanton-Rennstrecke

Gameplay

– Physikalisierte Fracht T0

– Sicherheitsposten Kareah Reaktivierung

– Plattformangriff auf Orison

– Salvage – Hull Scraping (Bergung/Verschrottung)

– Der sanfte Tod: Vehicle Soft Death

– Sandbox-Gefängnis-Aktivitäten

Schiffe und Tools

– Drake Vulture

– RSI Scorpius Antares

– Greycat Multi-Tool Salvage Aufsatz

Was wurde aktualisiert?

Orte

– Derelict Outpost in Stanton

– Neue Flüsse in Stanton

– Fenster

– Restricted Areas v3

– Verbesserungen der Caterpillar-Absturzstellen V1

– Schiffswrack-Siedlung – Reclaimer V2

– NPC-Loadout-Updates

Gameplay

– Liefermissionen

– Inventar

– Law-System

Was gibt es sonst noch?

– Claim Jumper-Missionen

– Balance-Pass

Was ist neu?

Kerntechnologie

Persistent Entity Streaming

Wie in unserem Artikel über die Startschwierigkeiten des Patches berichtet, bildet Star Citizen Alpha 3.18 die neue technische Grundlage für das angekündigte Server Meshing, also die Vernetzung der Spielserver untereinander. Dabei handelt es sich um eine Schlüsseltechnologie, die die nächste Generation von Features und Gameplay ermöglicht.

Während das Server Meshing es ermöglichen wird, Stanton zu verlassen und neue Sonnensysteme zu erkunden, sorgt Persistent Entity Streaming (PES) zusammen mit Entity Graph und Replication Layer für die zugrundeliegende Streaming-, Speicher- und Datenbankstruktur. Mit dieser Technologie wird es in Zukunft möglich sein, jedes dynamische Objekt in einer Spielwelt („Shard“) persistent zu halten. Wie kritisch und schwierig das alles zu handhaben ist, hat die Community gerade mit dem mehr als holprigen Start des Patches Alpha 3.18 erfahren. Warum das so ist und was sich hinter den ganzen Fachbegriffen verbirgt, erfahrt ihr im gleichnamigen Video „Peristent Entity“ des Youtubers AstroSam.

Gen12 Renderer

Gen12 ist wie PES ein sehr wichtiges Update für die Star Citizen Engine. Diese erste Version rendert alle transparenten Geometrien, wird aber in zukünftigen Patches eine deutlich verbesserte Performance und visuelle Wiedergabetreue bieten.

Gen12 ist auch die Grundlage für die Vulkan API, die innovative Grafikplattform von Star Citizen, die sich derzeit in der Entwicklung befindet.

Neue Orte

Daymar-Absturzstelle

Auf dem Mond Daymar gibt es zwei neue Siedlungen. Diese Siedlungen sind aber nicht einfach eine Handvoll in der Landschaft verteilte Hütten. Vielmehr hat die Spieleschmiede Cloud Imperium Games (CIG) die Schiffsrümpfe der Mercury StarRunner und Origin 600i genommen und sozusagen verschrottet. Eindrucksvoll in Szene gesetzt, dienen sie nun als Unterschlupf für NPCs und als spannende Erkundungsorte für die Spieler.

Sandhöhle Archetyp

Höhlen gibt es schon seit einigen Jahren auf den Monden von Stanton. Allerdings gab es bisher keine grafischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Höhlentypen. Dies soll sich in Zukunft ändern. Den Anfang der Diversifizierung der Höhlen machen die Sandhöhlen. Auf mehreren Planeten und Monden des Stanton-Systems, darunter Hurston, Magda, Ita, Daymar und Wala, gibt es jetzt mehr als 20 neue, einzigartige Sandhöhlenformationen. Später in der Entwicklung von Star Citizen werden weitere Archetypen wie Eishöhlen hinzukommen.

Außerdem neu: das neue Landkrebstier, den Steinkäfer, der in den Sandhöhlen zu finden ist und dessen Steinkäferschale man sammeln kann.

Stanton-Rennstrecken

CIG ist ein Unternehmen, das in engem Kontakt mit seiner Community steht. Ein Ergebnis davon sind die neuen Rennstrecken in Stanton. Mit Star Citizen Alpha 3.18 gibt es 6 neue Rennstrecken im persistenten Universum, die von der Community entwickelt wurden. Jede Rennstrecke ist einzigartig und mit aktualisierten Assets und Set-Dressings ausgestattet. Die Strecken sind hier zu finden: Hurston – Lorville Gateways (der Start der Zeitfahrmissionen, die zu weiteren Streckenfreischaltungen führen), Daymar – Yadar Valley, Orison – Caplan Stadium, Grim HEX – Miner’s Lament, Euterpe – Icebreaker und ArcCorp – The Sky Scraper.

Außerdem neu: Zeitrennen! Diese Zeitrennen sind als Missionen verfügbar. Ihr könnt die erste Rennmission in den Außenbezirken von Lorville annehmen und mit genügend Rennkompetenz Reputation sammeln. Wenn ihr genügend Reputationspunkte gesammelt habt, werden weitere Zeitrennen freigeschaltet. Die T0-Implementierung von Star Citizen Alpha 3.18 konzentriert sich zunächst auf Raumschiffe und wird in zukünftigen Patches weiter ausgebaut.

Zu guter Letzt: Im Orison Vision Center auf Crusader gibt es auch eine neue Rennstrecke, und zwar dediziert für das Greycat PTV.

Gameplay

Physikalisierte Fracht T0

Das Ziel in Star Citizen ist es, das Beladen der Schiffe tatsächlich stattfinden zu lassen. Das bedeutet, dass die gekauften Waren nicht einfach auf dem Schiff spawnen. Stattdessen müssen die Schiffe tatsächlich beladen werden, entweder durch den Kapitän oder seine Crew selbst oder mit Hilfe von NPCs. Um dieses Ziel zu erreichen, musste das Frachtsystem komplett neu geschrieben werden. Das Ergebnis dieser Arbeit geht als erste Iteration mit Star Citizen Alpha 3.18 live. PES spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Mit dieser Überarbeitung sind die Frachtkisten, die man auf dem Schiff sieht, tatsächlich einzelne Kisten. Das heißt: Frachtkisten und Boxen sind physisch im Spiel vorhanden, so dass sie in Echtzeit aufgenommen und bewegt werden können. Daher auch der Name „Physical Cargo“. Spieler können nun Frachtkisten mit Hilfe eines Traktorstrahls in das physikalische Gitter („Grid“) eines Schiffes oder Fahrzeugs einfügen und wieder entfernen. Nicht nur für Containerschiffe wie die Hull C ist dieses System in Zukunft wichtig. Auch die Piraterie wird lukrativer, da die Ladung dort bleibt, wo sie war. In Ergänzung zu „Soft Death“ ergeben sich so neue Verdienstmöglichkeiten für kriminelle Spieler.

Zur Überarbeitung gehörte auch die Benutzeroberfläche der entsprechenden Terminals, die nun dank „Building Blocks“ von den CIG-Grafikern je nach Umgebung individuell gestaltet werden kann.

Sicherheitsposten Kareah: Reaktivierung

Die Raumstation „Kareah“ war bereits seit Star Citizen v2 im Spiel und ein beliebter Ort für PVP-Scharmützel. In den letzten Jahren ist es jedoch sehr ruhig geworden. Spieler kamen nur noch hierher, um ihren Kriminalitätsstatus („Crime Stat“) zu löschen. CIG hat daher beschlossen, dem Sicherheitsposten Kareah in Zukunft wieder eine zentralere Rolle zukommen zu lassen. Die Ingame-Firma Crusader Security hat die Station reaktiviert, um dort konfiszierte Schmuggelware zu lagern. Die Station ist nun für alle Zivilisten gesperrt, es sei denn, es liegt eine Genehmigung vor. Diese kann durch eine entsprechende Mission erlangt werden.

Kareah ist komplett umgestaltet. Dazu gehören ein neues Büro für die Bearbeitung von Beweismaterial und Schmuggelware mit einem interaktiven Schmuggelwaren-Ausgabegerät, neue Wege, neue Farbschemata und ein neues Branding sowie aktualisierte Kulissen und Set-Dressings für den gesamten Innenbereich. Das Innere und Äußere von Kareah verfügt nun über eine bewaffnete Admin-KI und Verstärkungen, darunter neue Crusader-Sicherheitskräfte und Polizei in Kevlar-Uniformen.

Kill The Boss

Wenn kriminelle Spieler mehrere KI-NPCs in Kareah getötet haben, spawnt nun ein Boss. Hat man diesen ebenfalls getötet, kann er gelootet werden. Außerdem findet man in seinem Inventar einen Code, der ein Terminal in der Asservatenkammer freischaltet. Nach der Freischaltung könnt ihr Spieler den bereits erwähnten Schmuggelwaren-Ausgabeautomaten aktivieren, um Drogen auszugeben.

Der Spieler kann so lange Drogen aus dem Automaten entnehmen, bis er eine bestimmte Menge an Items erhalten hat (die Menge wird zufällig zwischen 15 und 20 Items festgelegt). Sobald alle Items abgeholt wurden, verriegelt sich der Sicherheitsposten und beim Verlassen des Schmuggelraums schließt sich die Tür, damit andere Spieler/innen den Bereich nicht mehr betreten können.

Mission „Retake Location“

Mit der Reaktivierung des Sicherheitspostens Kareah wird ein neuer Missionstyp namens „Retake Location“ eingeführt: „Ort zurückerobern“. Dieser neue Missionstyp, der zunächst nur für den Sicherheitsposten Kareah gilt, wird für Citizens generiert, wenn ein Ort angegriffen wird (z.B. wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen getötet wurde). Diese Mission erlaubt es, Kareah regulär zu betreten und alle feindlichen Angreifer auszuschalten. Für jeden getöteten Angreifer erhaltet ihr am Ende der Mission einen Geldbonus.

Plattformangriff auf Orison

In Anlehnung an das dynamische Event „Siege of Orison“ gibt es nun Kopfgeld-, Assassinen-, Eliminierungs- und andere Missionen, die auf den Plattformen der Wolkenstadt Orison stattfinden. Die Missionen haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die Söldnermissionen, die bei Crusader Industries erhältlich sind, haben drei Schwierigkeitsgrade, von der Säuberung eines Gebäudes (leicht) bis zur Säuberung von drei Gebäuden (schwer).

Bei anderen Missionen unterscheiden sich die Schwierigkeitsgrade darin, ob man einen oder mehrere Bosse töten muss. Um sich für die Missionen auf Orison zu qualifizieren und sie zu erhalten, muss man zuerst das Security Work Assessment von Crusader Security bestehen.

Salvage – Hull Scraping (Bergung/Verschrottung)

Nachdem CIG in den letzten Jahren das Mining-Gameplay bis ins kleinste Detail ausgearbeitet hat, wenden sie sich nun dem nächsten industriellen Gameplay zu: dem Gameplay der Bergung und Wiederverwertung. In der Community nennt man es „Salvaging“ oder „Salvage Gameplay“. Diese erste Implementierung von Salvage im persistenten Universum ist eher rudimentärer Natur. Sie beinhaltet aber bereits sowohl das Abwracken als auch das Reparieren des Schiffskörpers. Ob zu Fuß mit dem Greycat Handtool oder im Raumschiff sitzend mit der Drake Vulture oder Aegis Reclaimer:

Ab Star Citizen Alpha 3.18 kann man nun Hüllenteile von Schiffswracks entfernen oder anbringen. Mit Hilfe einer, wie CIG schreibt, „hochmodernen Kompressionstechnologie können diese Werkzeuge die Außenhülle von Schiffen und Fahrzeugen entfernen und in Recyclingmaterial (RMC) umwandeln“. Die so gewonnenen Rohstoffe könnt ihr dann entweder zur Reparatur eures eigenen Schiffes verwenden oder am nächsten Kioskterminal verkaufen.

Zusammen mit diesem Feature hat CIG natürlich auch viele neue verlassene Raumschiffe im Weltraum verteilt, die es zu entdecken gilt. Diese findet ihr zum Beispiel in Asteroidengürteln oder auf Mondoberflächen.

Der sanfte Tod: Vehicle Soft Death

Bisher genügte ein bestimmtes Schadenspensum, um Raumschiffe mit einem hübschen Glitzerbombeneffekt sterben zu sehen. Das Ziel von CIG ist es jedoch, ein cineastisches Spielerlebnis zu schaffen. Ein Raumschiff zu zerstören, soll extrem schwierig sein und lange dauern. Und die Besatzung soll immer noch die Möglichkeit haben, notwendige Reparaturen durchzuführen und mit dem Schiff zu entkommen. Oder sich zumindest ergeben und das Schiff verlassen zu können.

Die Einführung von Soft Death ist der erste Schritt hin zu diesem Gameplay-Endziel. Ab Alpha 3.18, wenn eine der kritischen Komponenten eines Schiffes zerstört wird, explodiert es nicht sofort. Das Schiff bleibt intakt, so dass Inhalt und Besatzung erhalten bleiben. Diese Mechanik ist natürlich in erster Linie für das Salvage-Gameplay wichtig. Aber auch Piraten können nun entweder verhandeln oder das deaktivierte Schiff betreten, um in eine PVP-Konfrontation zu gehen. Insgesamt wird es mit Soft Death in Zukunft wahrscheinlicher, zu überleben. Und es wird mit Sicherheit spannende Gameplay-Momente für alle Beteiligten geben.

Sandbox Gefängnis-Aktivitäten

Im Spieluniversum von Star Citizen soll es in Zukunft viele Gefängnisse geben. Derzeit gibt es jedoch nur Klescher als T0-Implementierung dieses Gameplay-Elements. Und das war auch nicht wirklich spannend. Das soll sich in Zukunft ändern, beginnend mit Star Citizen Alpha 3.18. So gibt es jetzt NPC-Insassen und eine Reihe neuer Missionen und Sandbox-Aktivitäten, um euch mehr Möglichkeiten zu geben, euren Aufenthalt im virtuellen Gefängnis interessant zu gestalten.

In den Minen findet ihr Beute und am Gefängniskiosk könnt ihr gefundene Schmuggelware gegen „Merits“, die Gefängniswährung, verkaufen. Um noch mehr Spieler für das Thema „Gefängnisausbruch“ zu begeistern, gibt es außerdem eine neue Mission. Dabei gilt es, auf dem Fluchtweg einen Gegenstand zu finden und diesen beim nächsten Außenposten abzugeben.

Auch das Entgehen der Strafe durch Selbstmord (drücken der Backspace-Taste) war CIG schon immer ein Dorn im Auge. Diese vermeintliche Abkürzung wird nun mit einem Umweg, nämlich einer Verlängerung des Gefängnisaufenthaltes bestraft.

Schiffe und Tools

Drake Vulture

Neben der Aegis Reclaimer ist nun auch die Drake Interplanetary Vulture im Spiel, um das Salvage-Gameplay zu unterstützen. Im Gegensatz zur Reclaimer ist die Vulture ein Einzelspielerschiff, das ausschließlich der Bergung von Wracks dient. Man sollte also wirklich Spaß daran haben, mit diesem Gameplay seinen virtuellen Lebensunterhalt zu verdienen, bevor man sich für den Kauf – ingame oder gegen Echtgeld – der Drake Vulture entscheidet.

Das Schiff wird zunächst mit einer Salvage-Grundfunktionalität ausgeliefert, die mit der Entwicklung des Gameplays entsprechend erweitert wird.

RSI Scorpius Antares

Außerdem wird die RSI Scorpius Antares veröffentlicht. Die Antares ist eine Weiterentwicklung des ohnehin schon tödlichen RSI Scorpius Jägers und ist mit EMP und Quantumstörsender ausgestattet. Damit sollen feindliche Schiffe außer Gefecht gesetzt oder an der Flucht gehindert werden. Auch wenn diese Elemente eher in Richtung elektronischer Kampfführung gehen, ist die Antares mit Waffen der Größe 3 und Raketen der Größe 4 immer noch ein sehr ernst zu nehmendes Kampfraumschiff.

Greycat Multi-Tool Salvage Aufsatz

Die Vermischung von deutschen und englischen Begriffen führt immer wieder zu interessanten Wortkombinationen. In diesem Fall Greycat Multi-tool Salvage Attachment oder eben: Greycat Multi-Werkzeug Bergungsaufsatz…

In jedem Fall handelt es sich um einen Aufsatz für das Greycat Multitool, das Salvage-Gameplay FPS (zu Fuß) zu ermöglichen. Dieser neue Aufsatz wird zusammen mit dem neuen Munitionskanister am Grin Multitool befestigt und ermöglicht es den Spielern, Raumschiffhüllen zu verschrotten und zu reparieren.

Was wurde aktualisiert?

Orte

Derelict Outpost in Stanton

30 neue, kleine Derelict Outposts sind im Stanton System verteilt zu finden. Es handelt sich dabei um zusätzliche Varianten zu denen, die bereits in 3.17 auf MicroTech platziert worden sind. An jedem Ort gibt es eine Ansammlung von zerstörten Außenposten in unterschiedlichem Zustand, zusammen mit Missionen und KI-Bewohnern.

Neue Flüsse in Stanton

Die Fluss-Tech kam mit einer T0-Implementierung auf microTech ins Spiel und war ein Touristenmagnet. Mit Star Citizen Alpha 3.18 gibt es nun dutzende zusätzlicher Flüsse und Seen auf microTech und Hurston. Außerdem wurden Technologie und Assets weiter verfeinert.

Fenster

Ja, auch das ist ein Thema für CIG: Gebäude sollen von außen belebt wirken und den Eindruck vermitteln, man schaue von außen in echte Gebäudestrukturen hinein. Mit Star Citizen Alpha 3.18 ist ein erster Schritt in diese Richtung getan, indem Parallax-Innenfenster-Shader für Gebäude rund um alle Landezonen hinzugefügt wurden.

Restricted Areas v3

Die Sperrzonen, sogenannte „Restricted Areas“, waren schon immer ein Garant für Ärger und Frustration. Im besten Fall konnte man einen bestimmten Bereich einer Landezone nicht erreichen und wurde vom System weggeleitet. Im schlimmsten Fall wurde man vom System erfasst und zu Boden gedrückt, was entweder mit der Explosion des Schiffes und/oder dem Selbstmord des Spielers endete. Die Idee von CIG bei der Implementierung dieses Systems war es, die Illusion einer Stadt aufrechtzuerhalten, ohne dass die Spieler in die Strukturen fliegen, in den Planetenkörper glitchen oder andere Illusionen zerstört werden.

Die zugrundeliegende Technologie der „Restricted Areas“ befindet sich nun in der dritten Iteration und ist komplett überarbeitet. Anstatt dass Schiffe beim Einfliegen in eine Restricted Area automatisch weggeschleudert oder zerstört werden, haben die Spieler nun mehr Freiheit beim Fliegen und Manövrieren. Beim Einfliegen in solche eine Sperrzone erhaltet ihr nun eine Textwarnung, einen Countdown und einen Pfeil, der auf den Ausgang zeigt. Läuft der Countdown ab oder ihr fliegt weiter in das Sperrgebiet hinein, hat das immer noch Konsequenzen: ihr werdet an einen Ort außerhalb des Sperrgebiets teleportiert, euer Schiff wird beschlagnahmt und ihr erhaltet einen „Crime Stat“. Das gilt auch für Bodenfahrzeuge oder sogar, wenn ihr zu Fuß in diese Gebiete kommt. In diesem Fall erhaltet ihr zwar keinen Countdown, werdet aber teleportiert.

Verbesserungen der Caterpillar-Absturzstellen V1

Das Wrack der Caterpillar ist eines der am längsten existierenden Point of Interests (POI) im persistenten Universum. CIG hat sich im Rahmen des Alpha 3.18 Patches auch dieses Wracks angenommen. So ist jetzt eine Basis-KI aktiv, um die Caterpillar-Absturzstellen mit Leben zu füllen. Außerdem gibt es nun „Kill Specific“- und „Kill All“-Missionen und insgesamt ist dieser POI grafisch überarbeitet und aufgehübscht.

Schiffswrack-Siedlung – Reclaimer V2

Neben dem ersten Fluss auf microTech war das Wrack der Reclaimer sicherlich einer der meistbesuchten POIs in der jüngeren Vergangenheit von Star Citizen. Majestätisch und beeindruckend ragen die Überreste des riesigen Raumschiffs in die Höhe, das sich mit einer deutlich sichtbaren Spur der Zerstörung in die Planetenoberfläche gegraben hat.

Die Siedlung, die sich in und um das Wrack gebildet hat, ist nun mit zusätzlichen Gebäuden und allgemein verbesserten grafischen Elementen ausgestattet.

NPC-Loadout-Updates

Viele NPC-Ausrüstungen in Stanton sind aktualisiert, z. B. neue Ladenbesitzer-Outfits, Krankenhaus-Chirurgen-Outfits, Dienstmützen und Schürzen in den Läden und Rüstungssets.

Gameplay

Liefermissionen

Auch abseits der sichtbaren Verbesserungen und Aktualisierungen hat sich einiges getan. So gibt es zum Beispiel neue Liefermissionen rund um jedes Planetensystem von Stanton. Je nachdem, in welchem Gebiet ihr euch befindet, findet ihr vier neue Liefermissionen:0 Red Wind Local Delivery, Ling Family Local Delivery Route, Covalex Local Delivery Route und UDM Local Delivery Route. Diese neuen Missionen könnt ihr erhalten, nachdem ihr die Einführungsmissionen für das jeweils lokal ansässige Lieferunternehmen in einem Gebiet abgeschlossen habt.

Inventar

Und auch das Inventar hat einige Quality of Life-Verbesserungen erhalten, also Verbesserungen in der Bedienqualität. So können Items jetzt gestapelt werden. Und es gibt eine Schaltfläche „Alles verschieben“, die auf der Grundlage ausgewählter Filter funktioniert. Beim Versuch, ein Item schnell zu verschieben, das nicht in das Zielinventar passt, wurde eine visuelle Rückmeldung hinzugefügt.

Law-System

Auch das Law-System, das Recht- und Gesetz-System, ist mit Neuerungen am Start. Hier hat sich CIG vor allem darauf konzentriert, dass Spieler mit niedrigeren Crime Stats nicht sofort mit voller Härte bestraft werden. Konkret bedeutet dies:

Spieler mit einem Crime Stat (CS) von 1-2 können nicht mehr rechtmäßig angegriffen werden (der Schiffsmarker wird für andere Spieler nicht mehr rot angezeigt). Auch die KI und die Verteidigungsanlagen greifen euch nicht mehr bei Sichtkontakt an und ihr erhaltet weiterhin eine Landeerlaubnis vom ATC (Air Traffic Control). Schiffe der Sicherheitskräfte greifen euch mit CS1-2 ebenfalls nicht mehr an. Stattdessen scannen sie euch und fordern euch auf, eure Strafe zu bezahlen. Für die meisten Vergehen kann man jetzt eine Geldstrafe bezahlen, statt ins Gefängnis zu müssen.

Ab CS 3 ist das anders. Diesen Crime Stat gibt es für Mord. Dies ist die neue Schwelle, ab der ihr von KI-NPCs auf Sicht angegriffen werdet und euer Schiffsmarker für andere Spieler rot angezeigt wird.

Verbrechen rechnet sich (nicht)

Aber nicht auf CS1-2 ausruhen! Alle Verbrechen kumulieren sich. Das heißt, wenn ihr ein paar kleinere Verbrechen begeht, erreicht ihr trotzdem CS3. Dann muss man zwar immer noch eine – sehr hohe – Strafe zahlen. Es wird aber kaum mehr möglich sein, ein Bußgeldterminal zu erreichen, da euch alle KI-NPCs und Verteidigungsanlagen angreifen werden. Sicherheitskräfte fordern dazu auf, euch zu ergeben. Um das zu tun, müsst euer Schiff abschalten. Wie bisher gibt es für so eine Kapitulation einen Nettigkeits-Rabatt von 25% auf die Länge der Gefängnisstrafe.

Apropos Zeit, die spielt auch bei CS1-2 eine Rolle: Ihr habt nun eine Woche Zeit, um eure Strafe zu bezahlen. Zahlt ihr nicht oder begeht weitere Verstöße, verdoppelt sich die Geldstrafe. Und schließlich, wie schon geschrieben, bekommt ihr CS3, wenn ihr nicht rechtzeitig eure kleinen Strafen bezahlt.

Was gibt es sonst noch?

Claim Jumper-Missionen

Natürlich hat CIG viele (VIELE!) Fehler behoben. Aber auch sonst gibt es viele Änderungen.

So sind zum Beispiel die beliebten Claim Jumper-Missionen für 3.18 vorübergehend deaktiviert. Der Hintergrund ist, dass die Missionen schon länger fehlerbehaftet waren und benötigte Entitäten nicht spawnten, weshalb die Missionen nicht oder nur sporadisch abgeschlossen werden konnten.

Balance-Pass

Weiterhin sind die Geschwindigkeiten der Bodenfahrzeuge angepasst, insbesondere hinsichtlich der Höchstgeschwindigkeiten. Bei einigen sind diese nun erhöht, bei anderen verringert.

Und die Balance, was ein stetiges Thema ist. CIG schraubt ständig am Balancing, was schon häufig zu Unmut in der Community geführt hat und sicherlich ein eigenes Thema ist, über das man schreiben kann. Tatsache ist, dass CIG kein perfektes Balancing anstrebt während der Alpha-Phase. Viel mehr testet man aus, überzieht einige Werte hier und senkt andere Werte überdeutlich, um die Ergebnisse zu analysieren. Ein finales Balancing wird erst ab der Beta vorgenommen auf Basis der gesammelten Erkenntnisse und Werte.

Für Star Citizen Alpha 3.18 sind folgende Änderungen vorgenommen worden:

Die Schilddurchdringung von ballistischen Waffen ist stark erhöht. Die Schiffspanzerung gewährt jetzt 50% physischen Widerstand, was die Widerstandsfähigkeit eurer Schiffe gegen eingehenden ballistischen Beschuss erhöht. Weiterhin wurden EM- und IR-Anpassungen an den Schilden vorgenommen, um präzisere Raketen zu unterstützen, die Signalstärke insgesamt zu reduzieren und das Flugverhalten konsistenter zu gestalten. Die Verzögerung beim Herunterfahren der Schilde ist nun von 5 auf 10 Sekunden erhöht. Auch ist viel an Distortionwaffen geändert. Es dauert jetzt wesentlich länger, ein Schiff außer Gefecht zu setzen. Die Kraftwerke eurer Schiffe werden binär abgeschaltet und brauchen 300 Sekunden, um sich zu reaktivieren. Die Gesundheitswerte von Gegenständen ist so ausbalanciert, dass ein einziger Raketentreffer sie nicht sofort zerstören kann. Der Komponentenschaden für Kühler und Kraftwerke ist ebenfalls verändert. Und nicht zuletzt verfügt Origin 600i nun über stark erhöhte Hüllenwerte.

Fazit

Und damit endet unser umfangreicher Überblick über die Neuerungen, Updates und Anpassungen, die mit Star Citizen Alpha 3.18 veröffentlicht sind. CIG arbeitet derzeit noch fieberhaft an der Stabilisierung von PES und den Servern. Auf der Statusseite von robertsspaceindustries.com kann man lesen, dass man zuversichtlich ist, dass alle Citizens bald wieder wie gewohnt in das persistente Universum eintauchen können. Was macht ihr als erstes? Rennen fliegen? Neue Orte erkunden? Kareah stürmen? Oder einfach nur Müll in die Natur werfen, um zu sehen, ob er nach dem nächsten Login noch da ist (und hoffentlich von euch wieder weggeräumt wird)?

Was auch immer ihr macht: Wir wünschen euch viel Spaß in und mit Star Citizen Alpha 3.18!